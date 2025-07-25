Iqtibas Festival Les infaillibles Creil

Iqtibas Festival Les infaillibles Creil vendredi 6 février 2026.

Iqtibas Festival Les infaillibles

Allée Nelson Creil Oise

Tarif : 12.5 – 12.5 –

12.5

Tarif unique

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06 20:00:00

fin : 2026-02-06 22:00:00

Date(s) :

2026-02-06

Spectacle | Création | Théâtre | 15 ans et +

Beïna Sarah M.

Entou­rés de drapés, les inter­prètes racontent, dansent et slament l’idylle d’Abel et Balkis qui, dans le feu de la jeunesse, croient que leur amour peut les sauver d’eux-mêmes.

Spectacle en français et arabe

Spectacle Création | Théâtre | 15 ans et +

Beïna Sarah M.

À l’aube de leur vie d’adulte, Abel et Balkis vivent une grande histoire d’amour. Dans le feu de la jeunesse, le couple croit que leur amour peut les sauver d’eux-mêmes, de leurs propres histoires et des fantômes du passé. Une nuit, tout bascule. Au Maroc, la terre tremble et cette fissure impacte Balkis jusque dans son être. Au matin, elle a disparu et Abel n’a plus de nouvelles. Après un long silence, elle lui répond en arabe. Il ne la comprend plus. La frac­ture s’est immis­cée entre eux.

Entou­rés de drapés, les inter­prètes racontent, dansent et slament cette idylle accom­pa­gnée par un musi­cien. Cette écri­ture en français et en arabe vient répondre à la rage de cette dualité cloi­son­nante et défor­mante au sein de laquelle le métis­sage ne peut prendre place.

Spectacle en français et arabe 12.5 .

Allée Nelson Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33 3 44 24 01 01 accueil@faiencerie-theatre.com

English :

Show | Creation | Theater | 15 years and up

Beïna ? Sarah M.

Surrounded by drapery, the performers recount, dance and slam the romance of Abel and Balkis, who, in the heat of youth, believe their love can save them from themselves.

Show in French and Arabic

German :

Aufführung | Kreation | Theater | 15 Jahre und älter

Beïna ? Sarah M.

Umgeben von Drapierungen erzählen, tanzen und slammen die Darsteller die Idylle von Abel und Balkis, die im Feuer der Jugend glauben, dass ihre Liebe sie vor sich selbst retten kann.

Aufführung auf Französisch und Arabisch

Italiano :

Spettacolo | Creazione | Teatro | Dai 15 anni in su

Beïna? Sarah M.

Circondati da drappeggi, gli interpreti raccontano, danzano e sbattono la storia d’amore di Abel e Balkis che, nella foga della giovinezza, credono che il loro amore possa salvarli da se stessi.

Rappresentato in francese e arabo

Espanol :

Espectáculo | Creación | Teatro | A partir de 15 años

Beïna ? Sarah M.

Rodeados de cortinas, los intérpretes cuentan, bailan y hacen slam sobre el romance de Abel y Balkis que, en plena juventud, creen que su amor puede salvarles de sí mismos.

Representado en francés y árabe

L’événement Iqtibas Festival Les infaillibles Creil a été mis à jour le 2025-07-25 par SIM Hauts-de-France Oise Tourisme