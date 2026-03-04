Iran : les voix du soulèvement, Geneva Graduate Institute – Maison de la Paix, Genève

Iran : les voix du soulèvement Lundi 9 mars, 18h30 Geneva Graduate Institute – Maison de la Paix

Début : 2026-03-09T18:30:00+01:00 – 2026-03-09T22:00:00+01:00

Dès les premiers jours de la révolution islamique de 1979, l’État iranien a établi un modèle de gouvernement enraciné dans la répression : exécutions massives, police idéologique, suppression de la dissidence, violence comme outil de contrôle. Un système de violence institutionnalisée, appelé à durer plus de quatre décennies, prenait alors forme. Les événements actuels ne représentent pas une rupture soudaine mais la dernière des expressions les plus sévères de ce schéma de longue date.

Geneva Graduate Institute – Maison de la Paix Chemin Eugène-Rigot 2 Genève 1202 Pâquis Genève

Depuis près de 50 ans, le pouvoir iranien écrase chaque soulèvement dans le sang. Les manifestations de 2026 s’inscrivent dans cette longue histoire de répression. Iran Manifestation

