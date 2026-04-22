Tassillé

Iris du p’tit sarthois

LE PETIT TEILLEAU Tassillé Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 10:00:00

fin : 2026-05-26 18:00:00

Date(s) :

2026-05-08

visite d’une collection d’iris

Bonjour,

Nous vous proposons de découvrir une collection de plus de 600 variétés d’iris dans notre jardin. L’entrée est gratuite, interdite aux animaux, non-fumeur, avec 2 accès pour les personnes à mobilité réduite.

Vente et précommande sur place.

merci .

LE PETIT TEILLEAU Tassillé 72540 Sarthe Pays de la Loire +33 6 12 79 08 83 irisduptitsarthois@outlook.fr

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English :

visit to an iris collection

L’événement Iris du p’tit sarthois Tassillé a été mis à jour le 2026-04-22 par CDT72