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Iris du p’tit sarthois Tassillé

Iris du p’tit sarthois Tassillé vendredi 8 mai 2026.

Adresse : LE PETIT TEILLEAU

Ville : 72540 Tassillé

Département : Sarthe

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : mardi 26 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Tassillé

Iris du p’tit sarthois

LE PETIT TEILLEAU Tassillé Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 10:00:00
fin : 2026-05-26 18:00:00

Date(s) :
2026-05-08

visite d’une collection d’iris
Bonjour,
Nous vous proposons de découvrir une collection de plus de 600 variétés d’iris dans notre jardin. L’entrée est gratuite, interdite aux animaux, non-fumeur, avec 2 accès pour les personnes à mobilité réduite.
Vente et précommande sur place.
merci   .

LE PETIT TEILLEAU Tassillé 72540 Sarthe Pays de la Loire +33 6 12 79 08 83  irisduptitsarthois@outlook.fr

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English :

visit to an iris collection

L’événement Iris du p’tit sarthois Tassillé a été mis à jour le 2026-04-22 par CDT72

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