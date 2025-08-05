IRISH CELTIC Perpignan

IRISH CELTIC

IRISH CELTIC Perpignan samedi 28 février 2026.

IRISH CELTIC

Place Armand Lanoux Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 38 – 38 – 58

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28 16:00:00
fin : 2026-02-28

Date(s) :
2026-02-28

Palais des congrès Dance, songs, music live !
  .

Place Armand Lanoux Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 34 07 48  reservation@boitaclous.com

English :

? Palais des congrès Dance, songs, live music!

German :

? Palais des congrès Dance, songs, live music!

Italiano :

? Palais des congrès Balli, canzoni, musica dal vivo!

Espanol :

? Palais des congrès ¡Baile, canciones, música en directo!

L’événement IRISH CELTIC Perpignan a été mis à jour le 2025-08-05 par PERPIGNAN TOURISME