IRISH CELTIC Perpignan samedi 28 février 2026.
Place Armand Lanoux Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 38 – 38 – 58
Début : 2026-02-28 16:00:00
fin : 2026-02-28
2026-02-28
Palais des congrès Dance, songs, music live !
Place Armand Lanoux Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 34 07 48 reservation@boitaclous.com
English :
? Palais des congrès Dance, songs, live music!
German :
? Palais des congrès Dance, songs, live music!
Italiano :
? Palais des congrès Balli, canzoni, musica dal vivo!
Espanol :
? Palais des congrès ¡Baile, canciones, música en directo!
