Irish Celtic Spirit of Ireland fête ses 15 ans! L’Embarcadère Boulogne-sur-Mer Samedi 14 mars, 20h30 Carré Or 58 € – Cat.1 : 53 € – Cat.2 : 43 € – sur réservation

Irish Celtic Spirit of Ireland célèbre ses 15 ans avec un spectacle mêlant danse, musique live et légendes irlandaises dans un voyage vibrant et émouvant.

Après 1 000 000 de spectateurs à travers le monde, Irish Celtic et sa première création “ Spirit of Ireland “est de retour et fête son 15ème anniversaire !

Découvrez l’histoire de Paddy, ce vieil irlandais alcoolique propriétaire de son pub depuis plusieurs décennies. Il est sur le point de le léguer à son fils Diarmuid, mais ce dernier, fainéant et insouciant, préfère danser que de servir la bonne « Guinness » ou « l’alcool de la vie » (Whisky) aux clients du Irish Celtic Bar.

Et avant de devenir propriétaire, Diarmuid doit apprendre l’histoire et la culture de son pays.

Pendant près de 2 heures, dans le décor de son Pub, Paddy, entre 2 verres, va lui conter son histoire, celle de l’île d’émeraude et de ses légendes, cette histoire qui a fait de la danse un principe, un mode de vie à travers les générations de 7 à 77 ans.

Illustrées par différents tableaux tous plus authentiques les uns que les autres, les histoires de Paddy, pleines de drôleries et d’anecdotes, nous conduiront dans un fabuleux voyage, enrichi par des claquettes explosives, des musiques magnifiques, des chorégraphies précises et des costumes qui varient d’une époque à une autre !

Des récits pleins d’émotions aussi comme ceux de ces irlandais pleins d’espoir dans les soutes du Titanic en 1912, et les clins d’œil à Braveheart, et au Dernier des Mohicans…..

Les musiciens (Live), danseuses, danseurs sélectionnés parmi les meilleurs, vous feront partager leur enthousiasme de vous faire découvrir des chansons de légende, les traditions, les mystères de leur île…

Chorégraphies : Denise Flynn – Jim Murrihy

Direction musicale : Anthony Davis

Directeur artistique : Toby Gough

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-14T20:30:00.000+01:00

Fin : 2026-03-14T22:30:00.000+01:00

L’Embarcadère 9, Quai Thurot Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais



