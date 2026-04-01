Isis, Tragédie ludico-lyrique pour accordéon et voix, dès 6 ans Rue de la comme Sampigny-lès-Maranges

Sampigny-lès-Maranges

Isis, Tragédie ludico-lyrique pour accordéon et voix, dès 6 ans

Rue de la comme La Turbine Sampigny-lès-Maranges Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 14:30:00

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22

Rencontre pour les familles avec les artistes en résidences à la Turbine, sur leur version miniature de l’opéra Isis de Lully, une tragédie ludico-lyrique pour accordéon et voix à partir de 6 ans !

Isis de Lully raconte les mésaventures de la nymphe Io, séduite contre son gré par Jupiter et douloureusement punie par la femme jalouse de celui-ci, Junon.

Tourmentée par une furie, elle traversera les enfers jusqu’à enfin trouver le pardon de la femme outragée et une place au Panthéon.

Cet opéra réputé inadaptable du fait de ses multiples tableaux et de sa complexité technique trouve ici une possibilité de renaître grâce à un dispositif inventif et ludique.

Le spectacle se compose d’un chanteur unique, Cecil Gallois, interprétant tous les rôles, manipulant les divers personnages incarnés par des jouets (playmobile, action figures) dans un décor de maquettes. Le tout sera filmé en direct et retransmis sur écran. L’orchestre est porté par l’accordéon d’Ambre Vuillermoz qui participe aussi aux chœurs.

Pour cette sortie de résidence, les deux artistes nous présenteront une étape de leur travail de création en cours.

Un jus de fruit à partager avec eux sera proposé à l’issue de la représentation ! .

Rue de la comme La Turbine Sampigny-lès-Maranges 71150 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 88 51 54 55 abburra.stephanie@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Isis, Tragédie ludico-lyrique pour accordéon et voix, dès 6 ans

L’événement Isis, Tragédie ludico-lyrique pour accordéon et voix, dès 6 ans Sampigny-lès-Maranges a été mis à jour le 2026-04-15 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I