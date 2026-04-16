Pots, Plantes, Paniers, Pains 2026 Poterie de Sampigny les Maranges Sampigny-lès-Maranges
Pots, Plantes, Paniers, Pains 2026 Poterie de Sampigny les Maranges Sampigny-lès-Maranges vendredi 1 mai 2026.
Sampigny-lès-Maranges
Pots, Plantes, Paniers, Pains 2026
Poterie de Sampigny les Maranges Moulin Perley Sampigny-lès-Maranges Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 11:00:00
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-01
Début mai, comme depuis plus de trente années, la poterie de Sampigny vous ouvre ses portes pour l’édition 2026 de Pots, Plantes, Paniers, Pains. Du 1er au 10 mai, la cour se transforme en un véritable marché de printemps où se rencontrent céramiques, plantes, paniers d’osier et pains. Tout est réuni pour donner envie de jardiner, de cuisiner et de recevoir rosiers à planter, pots pour les hivernants, paniers pour les récoltes estivales, assiettes pour les tables conviviales.
Cette année encore, de nombreux artisans et producteurs sont présents Héloïse Bariol, Catherine Blondin, Atelier Bottani-Dechaud, Jean-Jacques Dubernard, François Fresnais, Madhy Girardet, Marc Giroudon, Terres d’Iza, Sophy MacKeith, Marie-Pierre Méheust, Poterie à 4 mains, Isabelle Renault, Sylvie de Sampigny, Antoinette Sourdive, ainsi que Les Fruitiers de la Cozanne, Les Jardins de la Tour, Les Racines du Vent, L’Atelier du Mondelot, Martine Barfüss, Loïc Guérinel, Isabel McGarva, Valérie Testu, Gaby Thiney et Louise Fresnais.
Tout au long du mois de mai, une exposition personnelle des céramiques d’Estelle Robert prolonge la visite. .
Poterie de Sampigny les Maranges Moulin Perley Sampigny-lès-Maranges 71150 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 82 78 55 89 poteriedesampigny@gmail.com
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English : Pots, Plantes, Paniers, Pains 2026
L’événement Pots, Plantes, Paniers, Pains 2026 Sampigny-lès-Maranges a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Beaune et Pays Beaunois | Cat.1