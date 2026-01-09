ISO 360 Dolus-le-Sec

ISO 360

3 Rue des Écoles Dolus-le-Sec Indre-et-Loire

Début : 2026-06-20 20:30:00

fin : 2026-06-20 21:45:00

2026-06-20

ISO 360, c’est trois individus sensibles et joueurs qui se dévoilent dans une mise en abîme drôle et légère de notre expérience du risque. Un questionnement des règles qui régissent notre quotidien et conditionnent notre confort et notre capacité à vivre ensemble dans un spectacle de cirque musical.

ISO 360 est une norme musica-bsurdo-circassienne en cours d’élaboration qui a vocation à encadrer la vie, les relations et l’ordre des manifestations dans l’espace public. Elle concerne autant le confort et la sécurité des spectateurs que celle de ces trois pontes qui la vivent quotidiennement.



Ces artistes aguerris ont tout préparé un portique relativement stable, un baudrier plus ou moins bien réglé, des gants moyennement résistants, des instruments quasiment accordés. Leur maîtrise va vous scotcher !



ISO 360, c’est aussi trois individus sensibles et joueurs qui se dévoilent en circulaire dans une mise en abîme drôle et légère de notre expérience du risque. Un questionnement des règles qui régissent notre quotidien et conditionnent notre confort et notre capacité à vivre ensemble. 15 .

3 Rue des Écoles Dolus-le-Sec 37310 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 92 22 26 nacelculture@gmail.com

English :

ISO 360 is three sensitive, playful individuals who reveal themselves in a funny, light-hearted take on our experience of risk. A musical circus show that questions the rules that govern our daily lives and condition our comfort and ability to live together.

