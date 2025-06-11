ISSA DOUMBIA – CONFLUENCE SPECTACLES Avignon

ISSA DOUMBIA – CONFLUENCE SPECTACLES Avignon mardi 6 octobre 2026.

ISSA DOUMBIA Début : 2026-10-06 à 20:00. Tarif : – euros.

Des histoires drôles et touchantes sur sa perte de poids jusqu’aux péripéties les plus folles de sa carrière, Issa Doumbia se livre sur ses succès, ses peines et ses amours pour la première fois dans ce ciné-spectacle qui transcende les frontières du one-man-show traditionnel.

CONFLUENCE SPECTACLES PLACE DE L’EUROPE 84000 Avignon 84