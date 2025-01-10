A Brassempouy, circuit de Gachon Brassempouy Landes

A Brassempouy, circuit de Gachon Brassempouy Landes vendredi 1 août 2025.

A Brassempouy, circuit de Gachon A pieds Très facile

A Brassempouy, circuit de Gachon 40330 Brassempouy Landes Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 3500.0 Tarif :

Petite boucle essentiellement sur chemin rural, offrant de magnifiques panoramas et traversant une mosaïque de paysages. Stationnement face au foyer rural. Départ au niveau de l’arrêt de bus, face au foyer rural.

English : A Brassempouy, circuit de Gachon

Small loop essentially on a rural road, offering magnificent panoramas and crossing a mosaic of landscapes. Parking in front of the rural home. Departure at the bus stop, in front of the rural foyer.

Deutsch : A Brassempouy, circuit de Gachon

Kleiner Rundweg, der hauptsächlich auf Landwegen verläuft, mit herrlichen Panoramen und durch ein Mosaik von Landschaften. Parken gegenüber dem Landheim. Start an der Bushaltestelle gegenüber dem Landhaus.

Italiano :

Un piccolo anello che si snoda principalmente su una strada rurale, offrendo magnifici panorami e attraversando un mosaico di paesaggi. Parcheggio davanti al foyer rurale. Si parte dalla fermata dell’autobus, di fronte al foyer rurale.

Español : A Brassempouy, circuit de Gachon

Un pequeño bucle principalmente en un camino rural, que ofrece magníficos panoramas y atraviesa un mosaico de paisajes. Aparcamiento frente al vestíbulo rural. Comienza en la parada del autobús, frente al vestíbulo rural.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-10 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine