A Brassempouy, circuit de Lamude Brassempouy Landes

A Brassempouy, circuit de Lamude 40330 Brassempouy Landes Nouvelle-Aquitaine

Agréable circuit empruntant à parts égales routes secondaires et petits chemins. De magnifiques panoramas sont offerts. Traversée d’une mosaïque de paysages ruraux. Stationnement face au foyer rural. Départ au niveau de l’arrêt de bus, face au foyer rural.

Pleasant circuit with equal parts secondary roads and small paths. Magnificent panoramas are offered. Crossing a mosaic of rural landscapes. Parking in front of the rural home. Departure at the bus stop in front of the rural home.

Angenehmer Rundweg, der zu gleichen Teilen über Nebenstraßen und kleine Wege führt. Wunderschöne Panoramen werden geboten. Sie durchqueren ein Mosaik aus ländlichen Landschaften. Parken gegenüber dem Landhaus. Start an der Bushaltestelle gegenüber dem Landhaus.

Si tratta di un tour piacevole con strade secondarie e piccoli sentieri in parti uguali. Si possono ammirare panorami magnifici. Attraversando un mosaico di paesaggi rurali. Parcheggio di fronte alla sala del villaggio. Si parte dalla fermata dell’autobus, di fronte al foyer rurale.

Se trata de un recorrido agradable con partes iguales de carreteras secundarias y pequeños caminos. Se ofrecen magníficas panorámicas. Atravesando un mosaico de paisajes rurales. Aparcamiento frente a la sala de fiestas. Comienza en la parada del autobús, frente al vestíbulo rural.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-10 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine