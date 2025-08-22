À la découverte de La Colline de Mirabel et le sentier des orchidées Ménétrol Puy-de-Dôme

À la découverte de La Colline de Mirabel et le sentier des orchidées

À la découverte de La Colline de Mirabel et le sentier des orchidées Rond-point des orchidées sur la RD 446 63200 Ménétrol Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Conçu en 1995, ce sentier permet d’avoir une vision synthétique de la biodiversité et des différentes problématiques de la colline. Empruntant des chemins communaux, il s’articule autour de parcelles du Conservatoire.

English :

Designed in 1995, this trail provides an overview of the biodiversity and the various problems of the hill. Using communal paths, it is built around the Conservatory’s plots.

Deutsch :

Dieser 1995 angelegte Pfad vermittelt einen Überblick über die biologische Vielfalt und die verschiedenen Probleme des Hügels. Er verläuft auf Gemeindewegen und um die Parzellen des Konservatoriums herum.

Italiano :

Progettato nel 1995, questo sentiero offre una panoramica della biodiversità e delle varie problematiche della collina. Utilizzando percorsi comuni, è strutturato intorno alle parcelle del Conservatorio.

Español :

Diseñado en 1995, este sendero ofrece una visión general de la biodiversidad y los distintos problemas de la colina. A través de caminos comunes, se estructura en torno a las parcelas del Conservatorio.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-28 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme