A la découverte de Viane Pierre-Ségade Viane Tarn

A la découverte de Viane Pierre-Ségade Place du Petit Train 81530 Viane Tarn Occitanie

Cette balade vous permettra de découvrir librement l’histoire de Viane au travers de son patrimoine: ses 4 lieux de cultes, le pont vieux, la fontaine de Recoules…

Livret de visite disponible dans les bureaux d’information touristique.

English :

This self-guided walk reveals the rich history of Viane through its heritage sites: its four places of worship, the old bridge, the Recoules fountain and more.

A visitor leaflet is available at the Tourist Information Centres.

Deutsch :

Dieser Spaziergang ermöglicht es Ihnen, die Geschichte von Viane anhand seines Kulturerbes zu entdecken: seine 4 Kultstätten, die alte Brücke, der Brunnen von Recoules…

Die Broschüre ist in den Touristeninformationsbüros erhältlich.

Italiano :

Questa passeggiata vi permetterà di scoprire liberamente la storia di Viane attraverso il suo patrimonio: i suoi 4 luoghi di culto, il vecchio ponte, la fontana di Recoules…

Opuscolo disponibile presso gli uffici di informazione turistica.

Español :

Este paseo libre permite descubrir la historia de Viane a través de su patrimonio: sus cuatro lugares de culto, el puente viejo, la fuente de Recoules y otros rincones emblemáticos.

El folleto de visita está disponible en las Oficinas de Turismo.

