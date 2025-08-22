A la découverte des forts Cannes Alpes-Maritimes
A la découverte des forts Cannes Alpes-Maritimes vendredi 1 mai 2026.
A la découverte des forts
A la découverte des forts Quai Laubeuf 06400 Cannes Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur
Durée : Distance : Tarif :
La visite de ces forts, patrimoine maralpin exceptionnel, vous permettra de mieux connaitre l’histoire mouvementée de notre territoire.
https://www.departement06.fr/
English :
A visit to these forts, an exceptional part of the Maralpine heritage, will give you a better understanding of the eventful history of our region.
Deutsch :
Bei einem Besuch dieser Forts, die ein außergewöhnliches maralpines Erbe darstellen, lernen Sie die bewegte Geschichte unserer Gegend besser kennen.
Italiano :
Una visita a questi forti, che fanno parte dell’eccezionale patrimonio del Marais, vi permetterà di comprendere meglio la storia turbolenta della nostra regione.
Español :
Una visita a estos fuertes, parte del excepcional patrimonio del Marais, le permitirá comprender mejor la turbulenta historia de nuestra región.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-26 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme