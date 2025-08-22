A la découverte des forts Cannes Alpes-Maritimes

A la découverte des forts

A la découverte des forts Quai Laubeuf 06400 Cannes Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

La visite de ces forts, patrimoine maralpin exceptionnel, vous permettra de mieux connaitre l’histoire mouvementée de notre territoire.

English :

A visit to these forts, an exceptional part of the Maralpine heritage, will give you a better understanding of the eventful history of our region.

Deutsch :

Bei einem Besuch dieser Forts, die ein außergewöhnliches maralpines Erbe darstellen, lernen Sie die bewegte Geschichte unserer Gegend besser kennen.

Italiano :

Una visita a questi forti, che fanno parte dell’eccezionale patrimonio del Marais, vi permetterà di comprendere meglio la storia turbolenta della nostra regione.

Español :

Una visita a estos fuertes, parte del excepcional patrimonio del Marais, le permitirá comprender mejor la turbulenta historia de nuestra región.

