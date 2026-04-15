L’enfant guide, Musée des explorations du monde (MEM), Cannes

L’enfant guide Samedi 23 mai, 17h00 Musée des explorations du monde (MEM) Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:59+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:59+02:00

Venez découvrir les objets des collections permanentes du Musée des explorations du monde à travers des présentations proposées par les élèves de CM2 de Monsieur Roulant, de l’école Croisette.

Musée des explorations du monde (MEM) 6 Rue de la Castre, 06400 Cannes, France Cannes 06400 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0489822626 https://www.cannes.com/fr/culture/musees-et-expositions/musee-des-explorations-du-monde.html Collections d’art et d’objets d’Océanie, de l’Himalaya, des Amériques, céramiques pré-colombiennes ; Antiquité méditerranéennes (Grecques, Romaines, Egyptiennes, Orientales) ; Instruments de musique du monde entier (Asie, Afrique, Amérique, Océanie) ; Peinture provençale et cannoise du XIXe siècle, Photographies anciennes et contemporaines

La classe, l’œuvre !

© C. Germain – Musée des explorations du monde