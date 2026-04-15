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L’enfant guide, Musée des explorations du monde (MEM), Cannes

L’enfant guide, Musée des explorations du monde (MEM), Cannes

L’enfant guide, Musée des explorations du monde (MEM), Cannes samedi 23 mai 2026.

Lieu : Musée des explorations du monde (MEM)

Adresse : 6 Rue de la Castre, 06400 Cannes, France

Ville : 06400 Cannes

Département : Alpes-Maritimes

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

L’enfant guide Samedi 23 mai, 17h00 Musée des explorations du monde (MEM) Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:59+02:00
Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:59+02:00

Venez découvrir les objets des collections permanentes du Musée des explorations du monde à travers des présentations proposées par les élèves de CM2 de Monsieur Roulant, de l’école Croisette.

Musée des explorations du monde (MEM) 6 Rue de la Castre, 06400 Cannes, France Cannes 06400 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0489822626 https://www.cannes.com/fr/culture/musees-et-expositions/musee-des-explorations-du-monde.html Collections d’art et d’objets d’Océanie, de l’Himalaya, des Amériques, céramiques pré-colombiennes ; Antiquité méditerranéennes (Grecques, Romaines, Egyptiennes, Orientales) ; Instruments de musique du monde entier (Asie, Afrique, Amérique, Océanie) ; Peinture provençale et cannoise du XIXe siècle, Photographies anciennes et contemporaines
La classe, l’œuvre !

© C. Germain – Musée des explorations du monde

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