A la découverte du patrimoine de Neuvicq-le-Château Neuvicq-le-Château Charente-Maritime

A la découverte du patrimoine de Neuvicq-le-Château

A la découverte du patrimoine de Neuvicq-le-Château Le château 17490 Neuvicq-le-Château Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Équipé d’un plan récupéré au château ou à la boulangerie du village, vous visiterez le village à travers un circuit constitué de plaques signalétiques numérotées.

+33 5 46 26 62 74

English :

Armed with a map you picked up at the castle or the village bakery, you’ll tour the village along a circuit of numbered signposts.

Deutsch :

Ausgestattet mit einem Plan, den Sie im Schloss oder in der Bäckerei des Dorfes abgeholt haben, besichtigen Sie das Dorf auf einem Rundweg, der aus nummerierten Namensschildern besteht.

Italiano :

Muniti di una mappa ritirata al castello o nella panetteria del paese, visiterete il villaggio attraverso un circuito di cartelli numerati.

Español :

Equipado con un mapa recogido en el castillo o en la panadería del pueblo, visitará el pueblo a través de un circuito de señales numeradas.

