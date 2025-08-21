Circuit Le Château PR 19 Neuvicq-le-Château Neuvicq-le-Château Charente-Maritime

Circuit Le Château PR 19 Neuvicq-le-Château

Circuit Le Château PR 19 Neuvicq-le-Château Château (Mairie) 17490 Neuvicq-le-Château Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

On voit le château bien avant d’arriver à Neuvicq. Sa silhouette se détache nettement, dominant les maisons du bourg d’un côté et un petit vallon de l’autre. Datant du XVe il est classé monument historique et appartient à la commune.

You can see the castle long before you reach Neuvicq: its silhouette stands out clearly, dominating the houses of the village on one side and a small valley on the other. Dating from the 15th century, it is a listed historic monument and belongs to the commune.

Das Schloss ist schon vor der Ankunft in Neuvicq zu sehen, denn seine Silhouette hebt sich deutlich von den Häusern des Dorfes auf der einen Seite und einem kleinen Tal auf der anderen Seite ab. Es stammt aus dem 15. Jahrhundert, steht unter Denkmalschutz und ist im Besitz der Gemeinde.

Il castello è visibile molto prima di arrivare a Neuvicq: la sua sagoma sovrasta le case del villaggio da un lato e una piccola valle dall’altro. Risalente al XV secolo, è un monumento storico classificato e appartiene al comune.

El castillo se divisa mucho antes de llegar a Neuvicq. Su silueta se eleva por encima de las casas del pueblo, a un lado, y de un pequeño valle, al otro. Data del siglo XV, está declarado monumento histórico y pertenece al municipio.

