À la santé du seigneur de Soupaize Chemilly Allier

À la santé du seigneur de Soupaize

À la santé du seigneur de Soupaize Le Bourg 03210 Chemilly Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Située sur les territoires du vignoble de Saint-Pourçain et du Bocage bourbonnais, cette boucle vous mène à la découverte du beau patrimoine architectural de la région, niché dans son écrin de verdure.

http://www.moulins-tourisme.com/ +33 4 70 44 14 14

English : A toast to the Lord Soupaize

Located in the vineyards of Saint-Pourçain and the Bocage bourbonnais, this loop leads you to discover the beautiful architectural heritage of the region, nestled in its green setting.

Deutsch :

Dieser Rundweg befindet sich in den Gebieten des Weinbaugebiets Saint-Pourçain und der Bocage Bourbonnais und führt Sie zur Entdeckung des schönen architektonischen Erbes der Region, das in eine grüne Umgebung eingebettet ist.

Italiano :

Situato tra i vigneti di Saint-Pourçain e il Bocage Bourbonnais, questo anello vi porta a scoprire il bellissimo patrimonio architettonico della regione, immerso nel verde.

Español :

Situado en los viñedos de Saint-Pourçain y el Bocage Bourbonnais, este bucle le lleva a descubrir el bello patrimonio arquitectónico de la región, enclavado en su verde entorno.

