A l’affût de la faune sauvage dans les Gorges de l’Auvézère Saint-Mesmin Dordogne

Saint-Mesmin se situe dans un triangle entre Limoges (87), Brive la Gaillarde (19) et Périgueux (24).Si en 1898, la commune comptait 1132 habitants, en 1947 elle n’en comptait plus que 720 mais déjà on mentionne une curiosité pour les touristes les gorges de l’Auvézère.

https://www.naturellementperigord.fr/ +33 5 53 52 29 79

English : A l’affût de la faune sauvage dans les Gorges de l’Auvézère

Saint-Mesmin is located in a triangle between Limoges (87), Brive la Gaillarde (19) and Périgueux (24). 1132 inhabitants lived in the village in 1898, but in 1947 it had only 720. The Auvézère gorges are already mentioned as a tourist attraction.

Deutsch : A l’affût de la faune sauvage dans les Gorges de l’Auvézère

Saint-Mesmin liegt in einem Dreieck zwischen Limoges (87), Brive la Gaillarde (19) und Périgueux (24).1898 zählte die Gemeinde 1132 Einwohner, 1947 waren es nur noch 720, aber schon damals wurde eine Sehenswürdigkeit für Touristen erwähnt: die Schluchten der Auvézère.

Italiano :

Saint-Mesmin si trova in un triangolo tra Limoges (87), Brive la Gaillarde (19) e Périgueux (24). Nel 1898 il villaggio contava 1132 abitanti, ma nel 1947 ne aveva solo 720. Le gole dell’Auvézère sono già state citate come attrazione turistica.

Español : A l’affût de la faune sauvage dans les Gorges de l’Auvézère

Saint-Mesmin está situado en un triángulo entre Limoges (87), Brive la Gaillarde (19) y Périgueux (24). En 1898 vivían en el pueblo 1132 habitantes, pero en 1947 sólo contaba con 720. Ya se mencionan las gargantas de la Auvézère como atracción turística.

