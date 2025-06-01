Boucle du saut Ruban Saint-Mesmin Dordogne
Boucle du saut Ruban Saint-Mesmin Dordogne vendredi 1 août 2025.
Boucle du saut Ruban A pieds Difficile
Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée, PDIPR Boucle du saut Ruban le bourg 24270 Saint-Mesmin Dordogne Nouvelle-Aquitaine
Durée : Distance : 2000.0 Tarif :
Attention au dénivelé !
Depuis le Panneau d’Appel situé prés de l’église traverser la place pour emprunter le chemin enherbé passant entre une maison et un muret.
Difficile
https://www.naturellementperigord.fr/index.php/fr/ +33 5 53 52 29 79
English : Boucle du saut Ruban
Watch out for the gradient!
From the signpost near the church, cross the square to take the grassy path between a house and a low wall.
Deutsch : Boucle du saut Ruban
Achten Sie auf den Höhenunterschied!
Vom Rufzeichen an der Kirche aus überqueren Sie den Platz und nehmen den Grasweg zwischen einem Haus und einer Mauer hindurch.
Italiano :
Attenzione alla pendenza!
Dal cartello vicino alla chiesa, attraversate la piazza e prendete il sentiero erboso tra una casa e un muretto.
Español : Boucle du saut Ruban
¡Cuidado con la pendiente!
Desde el poste indicador cerca de la iglesia, cruce la plaza y tome el camino cubierto de hierba entre una casa y un muro bajo.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-12 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine