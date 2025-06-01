A l’assaut du Mont Pinçon Les Monts d’Aunay Calvados

Durée : 150 Distance : 28900.0

Boucle VTT à la découverte du Mont Pinçon, point culminant du Calvados, et de la fôret de Valcongrain.

http://www.paysdevire-normandie-tourisme.fr/ +33 2 31 77 16 14

English : A l’assaut du Mont Pinçon

A mountain bike trail to discover Mont Pinçon, the highest point in Calvados, and the Valcongrain forest.

Deutsch :

Mountainbike-Runde zur Erkundung des Mont Pinçon, dem höchsten Punkt des Calvados, und des Waldes von Valcongrain.

Italiano :

Un percorso in mountain bike per scoprire il Mont Pinçon, il punto più alto del Calvados, e la foresta di Valcongrain.

Español :

Una ruta en bicicleta de montaña para descubrir el Monte Pinçon, el punto más alto de Calvados, y el bosque de Valcongrain.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-06 par Normandie Tourisme