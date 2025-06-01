A l’assaut du Mont Pinçon Les Monts d’Aunay Calvados
A l’assaut du Mont Pinçon Les Monts d’Aunay Calvados vendredi 1 août 2025.
A l’assaut du Mont Pinçon
A l’assaut du Mont Pinçon Place de la mairie 14260 Les Monts d’Aunay Calvados Normandie
Durée : 150 Distance : 28900.0 Tarif :
Boucle VTT à la découverte du Mont Pinçon, point culminant du Calvados, et de la fôret de Valcongrain.
http://www.paysdevire-normandie-tourisme.fr/ +33 2 31 77 16 14
English : A l’assaut du Mont Pinçon
A mountain bike trail to discover Mont Pinçon, the highest point in Calvados, and the Valcongrain forest.
Deutsch :
Mountainbike-Runde zur Erkundung des Mont Pinçon, dem höchsten Punkt des Calvados, und des Waldes von Valcongrain.
Italiano :
Un percorso in mountain bike per scoprire il Mont Pinçon, il punto più alto del Calvados, e la foresta di Valcongrain.
Español :
Una ruta en bicicleta de montaña para descubrir el Monte Pinçon, el punto más alto de Calvados, y el bosque de Valcongrain.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-06 par Normandie Tourisme