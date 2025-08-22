A travers plateaux et vallée du Thérain Songeons Oise

A travers plateaux et vallée du Thérain En VTC

A travers plateaux et vallée du Thérain Place de l’église 60380 Songeons Oise Hauts-de-France

Durée : Distance : 27000.0 Tarif :

Entre bois, vergers et bosquets, ce circuit épouse des reliefs vallonnés il faudra parfois grimper à flanc de talus ! Avant de partir, parcourez Songeons, autrefois cité de la lunetterie, et admirez ses maisons à pans de bois et torchis. Puis la vallée du Thérain vous guide, par sa rive nord. En chemin, à Morvillers, se dessine la silhouette d’un château.

English : A travers plateaux et vallée du Thérain

Between woods, orchards and copses, this circuit follows the hilly relief: sometimes you will have to climb the slopes! Before leaving, walk through Songeons, once the city of eyewear, and admire its half-timbered and cob houses. Then the Thérain valley guides you, along its north bank. Along the way, in Morvillers, the silhouette of a castle takes shape.

Deutsch : A travers plateaux et vallée du Thérain

Zwischen Wäldern, Obstgärten und Wäldchen verläuft diese Route auf hügeligem Gelände: Manchmal müssen Sie an der Flanke einer Böschung klettern! Bevor Sie sich auf den Weg machen, sollten Sie Songeons, die ehemalige Stadt der Brillenherstellung, durchstreifen und die Fachwerk- und Lehmhäuser bewundern. Danach führt Sie das Tal des Thérain an seinem Nordufer entlang. Auf dem Weg dorthin zeichnet sich in Morvillers die Silhouette eines Schlosses ab.

Italiano :

Tra boschi, frutteti e boschetti, questo percorso segue il terreno ondulato: a volte dovrete arrampicarvi sui pendii! Prima di partire, passeggiate per Songeons, un tempo città di produttori di occhiali, e ammirate le sue case a graticcio e di fango. Poi la valle del Thérain vi guida lungo la sua sponda settentrionale. Lungo la strada, a Morvillers, si scorge la sagoma di un castello.

Español : A travers plateaux et vallée du Thérain

Entre bosques, huertos y arboledas, esta ruta sigue el terreno ondulado: ¡a veces habrá que subir las cuestas! Antes de partir, dé un paseo por Songeons, antaño ciudad de fabricantes de gafas, y admire sus casas de madera y barro. A continuación, el valle del Thérain le guía por su orilla norte. En el camino, en Morvillers, se puede ver la silueta de un castillo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-29 par SIM Hauts-de-France