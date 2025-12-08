Accès direct à la Madone Morbier Jura

Accès direct à la Madone A pieds Facile

Accès direct à la Madone Place du Crétet 39400 Morbier Jura Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 1900.0 Tarif :

Depuis le belvédère de la Madone, admirez le viaduc de Morbier et la vallée ou la cluse de Morez, située quelques 200 mètres en contrebas.

+33 3 84 33 08 73

English :

From the Madone belvedere, admire the Morbier viaduct and the Morez valley or cluse, some 200 metres below.

Deutsch :

Vom Aussichtspunkt La Madone aus können Sie das Viadukt von Morbier und das Tal oder die Klus von Morez bewundern, die sich einige 200 Meter weiter unten befindet.

Italiano :

Dal punto panoramico di Madone si può ammirare il viadotto di Morbier e la valle del Morez o cluse, circa 200 metri più in basso.

Español :

Desde el mirador de la Madone, admire el viaducto de Morbier y el valle o cluse del Morez, unos 200 metros más abajo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-06 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data