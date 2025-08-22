Andiran, randonnée entre l’Osse et la Gélise Andiran Lot-et-Garonne

Andiran, randonnée entre l’Osse et la Gélise A pieds Difficulté moyenne

Franchir la Gélise vers les sables des Landes, un regard au Château d’Horton ou à celui de Lisse, un arrêt au Moulin de Sainte-Catherine, un passage sur le pont roman de Mesplet, flâner dans les rues d’Andiran…

+33 5 53 66 14 14

English : Andiran, randonnée entre l’Osse et la Gélise

Crossing the Gélise towards the sands of the Landes, a glance at the Château d’Horton or the Château de Lisse, a stop at the Moulin de Sainte-Catherine, a passage over the Romanesque bridge at Mesplet, a stroll through the streets of Andiran..

Deutsch : Andiran, randonnée entre l’Osse et la Gélise

Die Gélise in Richtung des Sandes der Landes überqueren, ein Blick auf das Château d’Horton oder das Château de Lisse, ein Halt an der Moulin de Sainte-Catherine, ein Gang über die romanische Brücke von Mesplet, durch die Straßen von Andiran schlendern..

Italiano :

Attraversare il fiume Gélise verso le sabbie delle Landes, dare un’occhiata allo Château d’Horton o allo Château de Lisse, fare una sosta al Moulin de Sainte-Catherine, passare sul ponte romanico di Mesplet, passeggiare per le strade di Andiran?

Español : Andiran, randonnée entre l’Osse et la Gélise

Cruzar el río Gélise hacia las arenas de las Landas, una mirada al castillo de Horton o al de Lisse, una parada en el Moulin de Sainte-Catherine, un paso por el puente románico de Mesplet, un paseo por las calles de Andiran?

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-15 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine