Au bord de l’Ourcq La Ferté-Milon Aisne vendredi 1 août 2025.
Au bord de l’Ourcq Du parking du Mail, entre les deux bras de l’Ourcq à La Ferté-Milon 02460 La Ferté-Milon Aisne Hauts-de-France
Durée : 180 Distance : 8900.0 Tarif :
Le long d’un canal bordé de peupliers, après la maison de l’éclusier, le chemin de halage nous conduit à travers un paysage dont la douceur a séduit Corot. L’itinéraire tourne ensuite vers Silly-la-Poterie avant de revenir à La Ferté-Milon, au charme convivial
English :
Along a canal lined with poplars, past the lock keeper’s house, the towpath leads us through a landscape whose gentleness has seduced Corot. The route then turns towards Silly-la-Poterie before returning to La Ferté-Milon, with its convivial charm
Deutsch :
Entlang eines von Pappeln gesäumten Kanals führt uns der Treidelpfad nach dem Haus des Schleusenwärters durch eine Landschaft, deren Sanftheit schon Corot begeisterte. Die Route biegt dann nach Silly-la-Poterie ab, bevor sie nach La Ferté-Milon mit seinem gemütlichen Charme zurückkehrt
Italiano :
Lungo un canale fiancheggiato da pioppi, dopo la casa del guardiano della chiusa, l’alzaia ci conduce attraverso un paesaggio la cui morbidezza sedusse Corot. L’itinerario si dirige poi verso Silly-la-Poterie prima di tornare a La Ferté-Milon, con il suo fascino amichevole
Español :
A lo largo de un canal bordeado de álamos, después de la casa del guardián de la esclusa, el camino de sirga nos conduce por un paisaje cuya suavidad sedujo a Corot. A continuación, la ruta gira hacia Silly-la-Poterie antes de volver a La Ferté-Milon, con su agradable encanto
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-23 par SIM Hauts-de-France