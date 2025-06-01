Au bord de l’Ourcq La Ferté-Milon Aisne

Au bord de l’Ourcq La Ferté-Milon Aisne vendredi 1 août 2025.

Au bord de l’Ourcq A pieds

Au bord de l’Ourcq Du parking du Mail, entre les deux bras de l’Ourcq à La Ferté-Milon 02460 La Ferté-Milon Aisne Hauts-de-France

Durée : 180 Distance : 8900.0 Tarif :

Le long d’un canal bordé de peupliers, après la maison de l’éclusier, le chemin de halage nous conduit à travers un paysage dont la douceur a séduit Corot. L’itinéraire tourne ensuite vers Silly-la-Poterie avant de revenir à La Ferté-Milon, au charme convivial

 

English : Au bord de l’Ourcq

Along a canal lined with poplars, past the lock keeper’s house, the towpath leads us through a landscape whose gentleness has seduced Corot. The route then turns towards Silly-la-Poterie before returning to La Ferté-Milon, with its convivial charm

Deutsch : Au bord de l’Ourcq

Entlang eines von Pappeln gesäumten Kanals führt uns der Treidelpfad nach dem Haus des Schleusenwärters durch eine Landschaft, deren Sanftheit schon Corot begeisterte. Die Route biegt dann nach Silly-la-Poterie ab, bevor sie nach La Ferté-Milon mit seinem gemütlichen Charme zurückkehrt

Italiano :

Lungo un canale fiancheggiato da pioppi, dopo la casa del guardiano della chiusa, l’alzaia ci conduce attraverso un paesaggio la cui morbidezza sedusse Corot. L’itinerario si dirige poi verso Silly-la-Poterie prima di tornare a La Ferté-Milon, con il suo fascino amichevole

Español : Au bord de l’Ourcq

A lo largo de un canal bordeado de álamos, después de la casa del guardián de la esclusa, el camino de sirga nos conduce por un paisaje cuya suavidad sedujo a Corot. A continuación, la ruta gira hacia Silly-la-Poterie antes de volver a La Ferté-Milon, con su agradable encanto

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-23 par SIM Hauts-de-France