Au contact du Granit Bleu Saint-Pois Manche

À Saint-Pois, le granit est roi des maisons en passant par son église, son bourg typique de la région est construit tout en granit sous l’appellation Bleu de Vire . On retrouve ce minerai sur cette région du bocage normand, qui forme toute sa particularité ! Découvrez ces paysages à bord de votre VTT.

English : Au contact du Granit Bleu

In Saint-Pois, granite is king: from the houses to the church, the typical village of the region is built entirely of granite under the name Bleu de Vire . This mineral is found throughout the Normandy bocage region, and is what makes it so special! Discover these landscapes on your mountain bike.

Deutsch :

In Saint-Pois ist der Granit König: Von den Häusern bis zur Kirche ist der für die Region typische Ort ganz aus Granit gebaut, der als Bleu de Vire bezeichnet wird. Dieses Mineral kommt in dieser Region der Bocage Normandie vor und macht ihre Besonderheit aus! Entdecken Sie diese Landschaften auf Ihrem Mountainbike.

Italiano :

A Saint-Pois il granito la fa da padrone: dalle case alla chiesa, questa tipica città mercato regionale è costruita interamente in granito, il cosiddetto Bleu de Vire . Questo minerale si trova nella regione del bocage normanno, ed è questo che lo rende così speciale! Scoprite questi paesaggi in sella alla vostra mountain bike.

Español :

En Saint-Pois, el granito es el rey: desde las casas hasta la iglesia, esta típica ciudad-mercado regional está construida enteramente de granito, conocido como Bleu de Vire . Este mineral se encuentra en la región del bocage normando, ¡y por eso es tan especial! Descubra estos paisajes en bicicleta de montaña.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-28 par Normandie Tourisme