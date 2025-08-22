Au fil de la Sioule 6 km Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier

Au fil de la Sioule 6 km

Au fil de la Sioule 6 km Départ du parking Cours Jean Jaurès (à l’entrée de l’Île de la Ronde) 03500 Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier Auvergne-Rhône-Alpes

À deux pas du cœur de Saint-Pourçain, un cheminement unique au bord de la Sioule.

http://www.valdesioule.com/ +33 4 70 45 32 73

English : Walk

Just a stone’s throw from the heart of Saint-Pourçain, a unique path along the banks of the Sioule.

Deutsch :

Nur wenige Schritte vom Herzen von Saint-Pourçain entfernt, ein einzigartiger Wanderweg am Ufer des Flusses Sioule.

Italiano :

A due passi dal cuore di Saint-Pourçain, una passeggiata unica lungo le rive della Sioule.

Español :

A dos pasos del corazón de Saint-Pourçain, un paseo único a orillas del Sioule.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-10-09 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme