Les Petits Chanteurs de France Saint-Pourçain-sur-Sioule
Les Petits Chanteurs de France Saint-Pourçain-sur-Sioule mercredi 29 avril 2026.
Saint-Pourçain-sur-Sioule
Les Petits Chanteurs de France
Eglise Sainte-Croix Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29 20:00:00
fin : 2026-04-29
Date(s) :
2026-04-29
Laissez-vous émouvoir par les voix pures des Petits Chanteurs de France, sous la direction de Véronique Thomassin. Un concert exceptionnel organisé par la paroisse Saint-Vincent, à ne pas manquer !
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Eglise Sainte-Croix Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 89 56 71
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English :
Let yourself be moved by the pure voices of the Petits Chanteurs de France, conducted by Véronique Thomassin. An exceptional concert organized by the Saint-Vincent parish, not to be missed!
L’événement Les Petits Chanteurs de France Saint-Pourçain-sur-Sioule a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme Val de Sioule
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