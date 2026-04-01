Saint-Pourçain-sur-Sioule

Les Petits Chanteurs de France

Eglise Sainte-Croix Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29 20:00:00

fin : 2026-04-29

Date(s) :

2026-04-29

Laissez-vous émouvoir par les voix pures des Petits Chanteurs de France, sous la direction de Véronique Thomassin. Un concert exceptionnel organisé par la paroisse Saint-Vincent, à ne pas manquer !

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Eglise Sainte-Croix Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 89 56 71

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English :

Let yourself be moved by the pure voices of the Petits Chanteurs de France, conducted by Véronique Thomassin. An exceptional concert organized by the Saint-Vincent parish, not to be missed!

L’événement Les Petits Chanteurs de France Saint-Pourçain-sur-Sioule a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme Val de Sioule