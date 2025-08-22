Circuit VTT 20 km Les 11 clochers du vignoble Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier

Circuit VTT 20 km Les 11 clochers du vignoble

Circuit VTT 20 km Les 11 clochers du vignoble Rue de la Moutte 03500 Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Ce circuit au cœur du vignoble dévoile Verneuil en Bourbonnais, ancienne châtellenie des Bourbons. La Motte Coquet offre une pause ombragée, tandis que ses églises et le musée des fers à repasser composent une découverte unique et incontournable.

http://www.valdesioule.com/ +33 4 70 45 32 73

English :

Mountain bike itinerary through the Saint-Pourcinoise countryside and vineyards. The route takes in the medieval village of Verneuil-en-Bourbonnais.

Deutsch :

Diese Tour durch die Weinberge führt Sie zu Verneuil en Bourbonnais, einer ehemaligen Burg der Bourbonen. La Motte Coquet bietet eine schattige Pause, während die Kirchen und das Bügeleisenmuseum eine einzigartige und unumgängliche Entdeckungsreise darstellen.

Italiano :

Questo tour nel cuore dei vigneti ci porta a scoprire Verneuil en Bourbonnais, ex castellania borbonica. La Motte Coquet offre una pausa ombreggiata, mentre le sue chiese e il museo del ferro costituiscono una scoperta unica e imperdibile.

Español :

Este recorrido por el corazón de los viñedos le descubrirá Verneuil en Bourbonnais, antigua castellanía borbónica. La Motte Coquet ofrece un descanso a la sombra, mientras que sus iglesias y su museo del hierro constituyen un descubrimiento único e ineludible.

