Au fil de l’eau La Marche Nièvre

Au fil de l’eau Eglise Saint-Martin 58400 La Marche Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Virée plutôt sportive entre Loire et campagne. Cette escapade au plus près de la Loire permet de découvrir les villages de La Marche, Tronsanges et Champvoux.

English :

A rather sportive trip between the Loire and the countryside. This escapade close to the Loire allows you to discover the villages of La Marche, Tronsanges and Champvoux.

Deutsch :

Eher sportlicher Ausflug zwischen Loire und Land. Bei diesem Ausflug ganz nah an der Loire können Sie die Dörfer La Marche, Tronsanges und Champvoux entdecken.

Italiano :

Un viaggio piuttosto sportivo tra la Loira e la campagna. Questa gita vicino alla Loira permette di scoprire i villaggi di La Marche, Tronsanges e Champvoux.

Español :

Un viaje bastante deportivo entre el Loira y el campo. Esta escapada cerca del Loira permite descubrir los pueblos de La Marche, Tronsanges y Champvoux.

