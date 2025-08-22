Au fil de l’eau Randonnée en Nord-Touraine Chemillé-sur-Dême Indre-et-Loire

Au fil de l’eau Randonnée en Nord-Touraine A pieds

Au fil de l’eau Randonnée en Nord-Touraine Rue de l’Arche 37370 Chemillé-sur-Dême Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Durée : 180 Distance : 11700.0 Tarif :

Le circuit au fil de l’eau à Chemillé-sur-Dême est labélisé par la Fédération Française de Randonnée Pédestre. Durant cette charmante balade, vous aurez l’opportunité de profiter de l’Espace Naturel de Vienne, votre point de départ et de traverser des gués qui traversent la Dême et le Barry.

https://www.gatine-racan.fr/sortir-decouvrir/randonnees-et-decouvertes/randonnees-pedestres/ +33 7 88 77 03 80

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Along the water Hiking in Nord-Touraine

The Chemillé-sur-Dême water trail is certified by the Fédération Française de Randonnée Pédestre. During this charming walk, you’ll have the opportunity to enjoy the Espace Naturel de Vienne, your starting point, and to cross the fords that cross the Dême and Barry rivers.

Deutsch : Am Wasser entlang Wandern in der Nord-Touraine

Der Rundweg entlang des Wassers in Chemillé-sur-Dême ist von der Fédération Française de Randonnée Pédestre mit einem Gütesiegel ausgezeichnet. Während dieser reizvollen Wanderung haben Sie die Gelegenheit, den Naturraum Vienne, Ihren Ausgangspunkt, zu genießen und Furten zu durchqueren, die die Dêm

Italiano :

Il sentiero acquatico di Chemillé-sur-Dême è approvato dalla Fédération Française de Randonnée Pédestre. Durante questa piacevole passeggiata, avrete l’opportunità di ammirare l’Espace Naturel de Vienne, punto di partenza, e di attraversare i guadi che attraversano i fiumi Dême e Barry.

Español : Junto al agua Senderismo en Nord-Touraine

El sendero acuático de Chemillé-sur-Dême está homologado por la Fédération Française de Randonnée Pédestre. Durante este delicioso paseo, tendrá la oportunidad de disfrutar del Espace Naturel de Vienne, su punto de partida, y de cruzar los vados que atraviesan los ríos Dême y Barry.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-11 par SIT Centre-Val de Loire