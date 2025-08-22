Au fil des moulins et panorama de la Garenne Boyer Saône-et-Loire

Au fil des moulins et panorama de la Garenne A pieds Facile

Au fil des moulins et panorama de la Garenne Rue de la Grenouille 71700 Boyer Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 4900.0 Tarif :

Balade au travers de paysages très vallonnés et la jolie petite rivière de la Natouze qui serpente dans les prés et qui faisait jadis tourner une dizaine de moulins.

Facile

+33 3 85 44 82 54

English :

Stroll through very hilly countryside and the pretty little Natouze river, which meanders through the meadows and once powered a dozen mills.

Deutsch :

Wanderung durch eine sehr hügelige Landschaft und den hübschen kleinen Fluss Natouze, der sich durch die Wiesen schlängelt und früher ein Dutzend Mühlen antrieb.

Italiano :

Una passeggiata attraverso una campagna molto ondulata e il piccolo e grazioso fiume Natouze, che si snoda tra i prati e che un tempo alimentava una dozzina di mulini.

Español :

Un paseo por una campiña muy ondulada y el pequeño y bonito río Natouze, que serpentea por los prados y antaño impulsó una docena de molinos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-19 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data