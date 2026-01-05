Marché Artisanal Salle Polyvalente Boyer

Marché Artisanal

Salle Polyvalente 135 Montée de l’Église Boyer Saône-et-Loire

2026-11-15

23 exposants

buvette vente de gaufres

tombola 2 bouteilles de crémant, 2 bouteilles d’aligotés + lots offert par exposants tirage à 18h .

Salle Polyvalente 135 Montée de l’Église Boyer 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 51 08 16 cathumbert@hotmail.com

English : Marché Artisanal

L’événement Marché Artisanal Boyer a été mis à jour le 2025-10-25 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne