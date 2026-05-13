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Puces Brocante Boyer

Puces Brocante Boyer dimanche 28 juin 2026.

Adresse : Autour de l'église et de la salle polyvalente

Ville : 71700 Boyer

Département : Saône-et-Loire

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Tarif : 0 0 0 Tarif enfant Tarif enfant

Boyer

Puces Brocante

Autour de l’église et de la salle polyvalente Boyer Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28
fin : 2026-06-28

Date(s) :
2026-06-28

Exposants 1.50€ le ML en extérieur et 2.50€ le ML en intérieur.
Installation à partir de 6h.
Renseignements et Réservation au 03 85 39 33 57 et 09 81 94 22 02.
Petite restauration, Buvette et Vente de pain cuit au feu de bois.   .

Autour de l’église et de la salle polyvalente Boyer 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 51 08 16  cathumbert@hotmail.com

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English : Puces Brocante

L’événement Puces Brocante Boyer a été mis à jour le 2026-05-13 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne

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