Puces Brocante Boyer
Puces Brocante Boyer dimanche 28 juin 2026.
Boyer
Puces Brocante
Autour de l’église et de la salle polyvalente Boyer Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Exposants 1.50€ le ML en extérieur et 2.50€ le ML en intérieur.
Installation à partir de 6h.
Renseignements et Réservation au 03 85 39 33 57 et 09 81 94 22 02.
Petite restauration, Buvette et Vente de pain cuit au feu de bois. .
Autour de l’église et de la salle polyvalente Boyer 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 51 08 16 cathumbert@hotmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Puces Brocante
L’événement Puces Brocante Boyer a été mis à jour le 2026-05-13 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne
À voir aussi à Boyer (Saône-et-Loire)
- Brocante de Boyer Montée de l’Église Boyer 28 juin 2026
- Marché Artisanal Salle Polyvalente Boyer 15 novembre 2026