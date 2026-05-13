Boyer

Puces Brocante

Autour de l’église et de la salle polyvalente Boyer Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Exposants 1.50€ le ML en extérieur et 2.50€ le ML en intérieur.

Installation à partir de 6h.

Renseignements et Réservation au 03 85 39 33 57 et 09 81 94 22 02.

Petite restauration, Buvette et Vente de pain cuit au feu de bois. .

Autour de l’église et de la salle polyvalente Boyer 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 51 08 16 cathumbert@hotmail.com

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English : Puces Brocante

L’événement Puces Brocante Boyer a été mis à jour le 2026-05-13 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne