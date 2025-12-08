AU PAYS DE LA CHARCUTERIE- CIRCUIT CYCLO N°3 La Salvetat-sur-Agout Hérault

AU PAYS DE LA CHARCUTERIE- CIRCUIT CYCLO N°3 Vélo de route Difficulté moyenne

AU PAYS DE LA CHARCUTERIE- CIRCUIT CYCLO N°3 Chemin du Redoundel 34330 La Salvetat-sur-Agout Hérault Occitanie

Durée : 170 Distance : 5700.0 Tarif :

En route pour une montée à 1003 m d’altitude au col de Picotalen et son joli panorama. Lacaune, cité de la charcuterie, vous accueille. Un col plus loin, vous traversez Murat/Vèbre et son musée des Mégalithes avant de retourner par les rives fraiches du Lac du Laouzas vers la Salvetat.

Difficulté moyenne

https://www.tourisme-montsetlacsenhautlanguedoc.com/ +33 5 32 11 09 45

Italiano :

Si parte, salendo a 1.003 m di altitudine fino al passo del Picotalen e al suo bel panorama. Lacaune, patria dell’industria salumiera, vi dà il benvenuto. Un passo più avanti, si attraversa Murat/Vèbre e il suo museo dei megaliti prima di tornare lungo le fresche rive del Lac du Laouzas a La Salvetat.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-27 par Hérault Tourisme