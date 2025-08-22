Au pays des énergies Injoux-Génissiat Ain

Au pays des énergies

Au pays des énergies Départ 01200 Injoux-Génissiat Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Parcourez en voiture ou en moto, via l’application Mobiléman Aux pays des énergies , cet itinéraire du barrage de Génissiat à l’usine hydroéléctrique de Divonne-les-Bains. Il révèle diverses formes de production d’énergie des temps anciens à nos jours.

https://www.leman-sans-frontiere.org/decouvrir-le-leman/mobi-leman/balade-au-pays-des-energies

English :

You can follow this itinerary from the Génissiat dam to the hydroelectric power plant of Divonne-les-Bains by car or motorbike thanks to the app Mobiléman . You will find out more about the different ways (ancient and modern) of producting energy.

Deutsch :

Entdecken Sie Auf den Spuren der Energien der App Mobileman, die Hinen das industrielle Erbe von Genissiat in Divonne-les-Bains näher.

Italiano :

Percorrete in auto o in moto, tramite l’applicazione Mobiléman Aux pays des énergies , questo itinerario dalla diga di Génissiat alla centrale idroelettrica di Divonne-les-Bains. Rivela le varie forme di produzione di energia dall’antichità ai giorni nostri.

Español :

Recorra en coche o en moto, a través de la aplicación Mobiléman Aux pays des énergies , esta ruta desde la presa de Génissiat hasta la central hidroeléctrica de Divonne-les-Bains. Revela diversas formas de producción de energía desde la antigüedad hasta la actualidad.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2021-04-09 par Aintourisme source Apidae Tourisme