Au pied des Éoliennes Wœlfling-lès-Sarreguemines Moselle

Au pied des Éoliennes Adultes A pieds Facile

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Au pied des Éoliennes Rue de la Forêt 57200 Wœlfling-lès-Sarreguemines Moselle Grand Est

Durée : 60 Distance : 4300.0 Tarif :

Deux sentiers de promenade se rejoignent en partie pour proposer deux circuits de randonnée au cœur de la campagne lorraine, un de 4,3 km et l’autre de 11,4 km.

Ce premier circuit de 4,3 km, Au pied des éoliennes , vous fera découvrir un parcours pittoresque longeant l’ancienne route, appelée autrefois La Chaussée de Bombelles . Cette voie offre un mélange unique d’histoire, de nature et de modernité.

Au fil de votre balade, vous traverserez une grande ligne droite paisible, hors des routes principales, avec une vue sur les majestueuses éoliennes émergeant déjà au loin dans les champs. En chemin, vous passerez au pied de ces éoliennes imposantes vue d’en bas, vous sentant soudainement tout petit face à elles.

Le parcours vous mènera également dans la forêt du Schorrwald, où un petit sentier ombragé et agréable vous plongera au cœur de la nature. Dans le prolongement de la forêt, une aire de détente, accessible sur demande auprès de la mairie, invite à une pause agréable à l’abri des arbres, non loin du point de départ et d’arrivée du circuit.

– Variante vous avez également la possibilité d’emprunter un second circuit, plus long, La Chaussée de Bombelles (11,4 km). Quatre jonctions avec le premier parcours vous permettent d’effectuer les détours de votre choix.

– Liaisons de 300 m entre les deux circuits à Woelfling-les-Sarreguemines.

– Balisage anneau bleu

– Secteur géographique Echappées vertes, au pied des éoliennes

– Point de départ Woelfling-lès-Sarreguemines > rue de la Forêt suivre la piste cyclable sur 500m

Facile

https://www.sarreguemines-tourisme.com/ +33 3 87 98 80 81

English :

Two footpaths meet in part to offer two hiking circuits in the heart of the Lorraine countryside, one of 4.3 km and the other of 11.4 km.

The first 4.3 km circuit, At the foot of the wind turbines , takes you along a picturesque route along the old road formerly known as La Chaussée de Bombelles . This route offers a unique blend of history, nature and modernity.

As you stroll along, you’ll cross a wide, peaceful straight stretch off the main roads, with a view of the majestic wind turbines already emerging in the distance across the fields. Along the way, you’ll pass the foot of these imposing wind turbines as seen from below, suddenly feeling very small in front of them.

The route also takes you into the Schorrwald forest, where a pleasant, shaded path plunges you into the heart of nature. In the extension of the forest, a relaxation area, available on request from the town hall, invites you to take a pleasant break under the shelter of the trees, not far from the starting and finishing points of the circuit.

– Alternatively, you can take a second, longer circuit, La Chaussée de Bombelles (11.4 km). Four junctions with the first route allow you to make the detours of your choice.

– Connections: 300 m between the two circuits in Woelfling-les-Sarreguemines.

– Markings: blue ring

– Geographical area: Echappées vertes, at the foot of the wind turbines

– Starting point: Woelfling-lès-Sarreguemines > rue de la Forêt follow the cycle path for 500m

Deutsch :

Zwei Spazierwege verbinden sich teilweise und bieten zwei Wanderrouten im Herzen der lothringischen Landschaft, eine 4,3 km lange und eine 11,4 km lange.

Der erste, 4,3 km lange Rundweg Am Fuße der Windräder führt Sie auf einer malerischen Strecke entlang der alten Straße, die früher La Chaussée de Bombelles genannt wurde. Dieser Weg bietet eine einzigartige Mischung aus Geschichte, Natur und Moderne.

Im Laufe der Wanderung durchqueren Sie eine lange, ruhige Gerade abseits der Hauptstraßen, mit Blick auf die majestätischen Windräder, die bereits in der Ferne aus den Feldern auftauchen. Auf dem Weg dorthin kommen Sie am Fuß dieser imposanten Windräder vorbei, die von unten betrachtet werden, und fühlen sich plötzlich ganz klein vor ihnen.

Der Weg führt Sie auch in den Schorrwald, wo Sie auf einem schattigen und gemütlichen Pfad in die Natur eintauchen können. In der Verlängerung des Waldes lädt ein Erholungsgebiet, das auf Anfrage bei der Gemeindeverwaltung zugänglich ist, zu einer gemütlichen Pause unter Bäumen ein, nicht weit vom Start- und Zielpunkt des Rundwegs entfernt.

– Variante: Sie haben auch die Möglichkeit, einen zweiten, längeren Rundweg La Chaussée de Bombelles (11,4 km) zu gehen. Es gibt vier Abzweigungen von der ersten Route, die Sie nach Belieben umfahren können.

– Verbindungen: 300 m zwischen den beiden Strecken in Woelfling-les-Sarreguemines.

– Markierung: blauer Ring

– Geografisches Gebiet: Echappées vertes, au pied des éoliennes (Grüne Ausflüge, am Fuße der Windräder)

– Ausgangspunkt: Woelfling-lès-Sarreguemines > Rue de la Forêt dem Radweg 500 m folgen

Italiano :

Due sentieri si incontrano in parte per offrire due passeggiate nel cuore della campagna lorenese, una lunga 4,3 km e l’altra 11,4 km.

Il primo percorso di 4,3 km, Ai piedi delle turbine eoliche , vi porta a fare una passeggiata pittoresca lungo la vecchia strada un tempo conosciuta come La Chaussée de Bombelles . Questo percorso offre un mix unico di storia, natura e modernità.

Durante il percorso, si attraversa un tranquillo tratto di strada rettilineo fuori dalle arterie principali, con la vista delle maestose turbine eoliche che già emergono in lontananza attraverso i campi. Lungo il percorso, passerete ai piedi di queste imponenti turbine eoliche viste dal basso, sentendovi improvvisamente molto piccoli.

Il percorso si addentra anche nella foresta di Schorrwald, dove un breve e piacevole sentiero ombreggiato vi immerge nel cuore della natura. Nel prolungamento della foresta, un’area relax, disponibile su richiesta presso il municipio, invita a fare una piacevole pausa al riparo degli alberi, non lontano dai punti di partenza e di arrivo del percorso.

– Variante: è possibile percorrere anche un secondo percorso più lungo, La Chaussée de Bombelles (11,4 km). Quattro incroci con il primo percorso permettono di fare le deviazioni che si preferiscono.

– Collegamenti: 300 m tra i due percorsi a Woelfling-les-Sarreguemines.

– Segnaletica: anello blu

– Area geografica: Echappées vertes, ai piedi delle turbine eoliche

– Punto di partenza: Woelfling-lès-Sarreguemines > rue de la Forêt seguire la pista ciclabile per 500m

Español :

Dos senderos se unen en parte para ofrecer dos paseos en plena campiña lorena, uno de 4,3 km y otro de 11,4 km.

La primera ruta de 4,3 km, Al pie de las turbinas eólicas , le lleva por un pintoresco paseo a lo largo de la antigua carretera conocida antiguamente como La Chaussée de Bombelles . Esta ruta ofrece una mezcla única de historia, naturaleza y modernidad.

A lo largo de la ruta, atravesará un tranquilo tramo recto de carretera alejado de las vías principales, con vistas a los majestuosos aerogeneradores que ya se vislumbran en la distancia a través de los campos. Por el camino, pasará al pie de estos imponentes aerogeneradores vistos desde abajo, sintiéndose de repente muy pequeño.

La ruta también le adentrará en el bosque de Schorrwald, donde un sendero corto, agradable y sombreado le sumergirá en plena naturaleza. En la extensión del bosque, una zona de descanso, disponible previa solicitud en el ayuntamiento, invita a hacer una agradable pausa al abrigo de los árboles, no lejos de los puntos de partida y llegada de la ruta.

– Variante: también puede realizar una segunda ruta, más larga, La Chaussée de Bombelles (11,4 km). Cuatro cruces con el primer itinerario le permitirán tomar los desvíos que desee.

– Conexiones: 300 m entre las dos rutas en Woelfling-les-Sarreguemines.

– Señalización: anillo azul

– Zona geográfica: Echappées vertes, al pie de las turbinas eólicas

– Punto de salida Woelfling-lès-Sarreguemines > rue de la Forêt seguir el carril bici durante 500m

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-27 par Système d’information touristique Lorrain