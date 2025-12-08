La Chaussée de Bombelles Wœlfling-lès-Sarreguemines Moselle

La Chaussée de Bombelles Adultes A pieds Difficulté moyenne

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR La Chaussée de Bombelles 1 Impasse de la Mairie 57200 Wœlfling-lès-Sarreguemines Moselle Grand Est

Deux sentiers de promenade se rejoignent en partie pour proposer deux circuits de randonnée de 4,9 et 11,4 km au cœur de la campagne lorraine. Partez à la découverte de ce deuxième circuit, La Chaussée de Bombelles , avec deux points de départ, l’un à Woelfling-les-Sarreguemines et l’autre à Wiesviller, un peu plus au sud, reliés par une agréable liaison.

Après avoir traversé le village de Woelfling, vous vous dirigerez vers la chapelle Saint-Hermès par le bois de Bliesbruck. Sa présence est attestée depuis au moins le XVIIe siècle et elle demeure encore aujourd’hui un lieu de pèlerinage en période estivale. En chemin, vous emprunterez une longue ligne droite, route ancestrale qui menait de Sarreguemines à Bitche et qui faisait partie, au XVIIIe siècle, d’une voie stratégique mise en place par le Duc de Bombelles, gouverneur de la ville de Bitche, pour relier la ville fortifiée de Sarrelouis à la citadelle de Bitche.

Vous distinguerez déjà au loin plusieurs grandes éoliennes dans les champs environnants. En vous en approchant, vous serez impressionnés par leur imposante structure et vous vous sentirez tout petit face à elles.

La suite de votre circuit vous conduira dans le Schorwald à proximité du Tiefe Pfuhl. Plusieurs légendes entourent cette mare. Elles évoquent toutes un seigneur qui y aurait disparu avec son attelage après avoir ordonné à son cocher de renverser un enfant qui lui barrait la route. L’endroit recèle toujours une atmosphère particulière.

Puis vous reprendrez la direction de Wiesviller, en avançant à travers champs. Plusieurs éoliennes s’imposent à nouveau dans le paysage. Pour varier les plaisirs, une courte liaison vous mènera au circuit Au pied des Éoliennes avant de rejoindre le village. Et la boucle est bouclée !

– Variante Vous avez également la possibilité d’emprunter un second circuit, plus court, Au pied des Éoliennes (4,9 km). Quatre jonctions avec ce parcours vous permettent d’effectuer les détours de votre choix offrant flexibilité et diversité pour votre randonnée.

– Liaisons de 300 m entre les deux circuits à Woelfling-lès-Sarreguemines.

– Balisage anneau rouge

– Secteur géographique Echappées vertes, au pied des éoliennes

– Point de départ Woelfling-lès-Sarreguemines > 1 impasse de la Mairie Mairie

Two footpaths merge in part to offer two hiking trails of 4.9 and 11.4 km in the heart of the Lorraine countryside. Discover this second circuit, La Chaussée de Bombelles , with two starting points, one in Woelfling-les-Sarreguemines and the other in Wiesviller, a little further south, linked by a pleasant link.

After passing through the village of Woelfling, you’ll head for the Chapelle Saint-Hermès via the Bois de Bliesbruck. Its presence has been attested since at least the 17th century, and it remains a place of pilgrimage during the summer months. On the way, you’ll follow a long straight line, an ancestral road that led from Sarreguemines to Bitche, and which in the 18th century was part of a strategic route set up by the Duke of Bombelles, governor of the town of Bitche, to link the fortified town of Sarrelouis to the citadel of Bitche.

In the distance, you can already make out several large wind turbines in the surrounding fields. As you approach them, you’ll be impressed by their imposing structure and feel very small indeed.

The next part of your tour takes you to the Schorwald near Tiefe Pfuhl. Many legends surround this pond. They all tell of a lord who disappeared here with his carriage after ordering his coachman to run over a child in the way. The place still has a special atmosphere.

Then it’s back to Wiesviller, through the fields. Once again, several wind turbines stand out in the landscape. For a change of pace, there’s a short link to the Au pied des Éoliennes trail before returning to the village. And you’ve come full circle!

– Variation: You can also take a second, shorter circuit, At the foot of the Aeolian (4.9 km). Four junctions with this route allow you to take the detours of your choice, offering flexibility and variety for your hike.

– Connections: 300 m between the two circuits in Woelfling-lès-Sarreguemines.

– Marking: red ring

– Geographical area: Echappées vertes, at the foot of the wind turbines

– Starting point: Woelfling-lès-Sarreguemines > 1 impasse de la Mairie Mairie

Zwei Wanderwege vereinen sich teilweise zu zwei Rundwanderwegen von 4,9 und 11,4 km Länge im Herzen der lothringischen Landschaft. Entdecken Sie den zweiten Rundweg, La Chaussée de Bombelles , mit zwei Ausgangspunkten, einem in Woelfling-les-Sarreguemines und einem in Wiesviller, etwas weiter südlich, die durch eine angenehme Verbindung miteinander verbunden sind.

Nachdem Sie das Dorf Woelfling durchquert haben, gehen Sie durch den Wald von Bliesbruck in Richtung der Kapelle Saint-Hermès. Ihre Anwesenheit ist mindestens seit dem 17. Jahrhundert belegt und sie ist auch heute noch in den Sommermonaten ein Wallfahrtsort. Jahrhundert Teil eines strategischen Weges, der vom Herzog von Bombelles, dem Gouverneur der Stadt Bitche, eingerichtet wurde, um die befestigte Stadt Saarlouis mit der Zitadelle von Bitche zu verbinden.

In der Ferne können Sie bereits mehrere große Windräder auf den umliegenden Feldern erkennen. Wenn Sie sich ihnen nähern, werden Sie von ihrer imposanten Struktur beeindruckt sein und sich ihnen gegenüber ganz klein fühlen.

Der nächste Teil Ihrer Tour führt Sie in den Schorwald in die Nähe des Tiefen Pfuhls. Um diesen Teich ranken sich mehrere Legenden. Sie alle erzählen von einem Fürsten, der mit seinem Gespann im Pfuhl verschwand, nachdem er seinem Kutscher befohlen hatte, ein Kind zu überfahren, das ihm den Weg versperrte. Der Ort hat noch immer eine besondere Atmosphäre.

Anschließend fahren Sie über die Felder zurück nach Wiesviller. Wieder sind mehrere Windräder in der Landschaft zu sehen. Für Abwechslung sorgt eine kurze Verbindung, die Sie zum Rundweg Au pied des Éoliennes führt, bevor Sie das Dorf erreichen. Und schon ist der Kreis geschlossen!

– Variante: Sie können auch einen zweiten, kürzeren Rundweg Au pied des Éoliennes (4,9 km) wählen. Es gibt vier Abzweigungen, von denen aus Sie beliebige Abstecher machen können, was Ihre Wanderung flexibel und abwechslungsreich macht.

– Verbindungen: 300 m zwischen den beiden Strecken in Woelfling-lès-Sarreguemines.

– Markierung: roter Ring

– Geografisches Gebiet: Echappées vertes, au pied des éoliennes (Grüne Ausflüge, am Fuße der Windräder)

– Startpunkt: Woelfling-lès-Sarreguemines > 1 impasse de la Mairie Rathaus

Due sentieri si fondono in parte per offrire due circuiti escursionistici di 4,9 e 11,4 km nel cuore della campagna lorenese. Scoprite questo secondo percorso, La Chaussée de Bombelles , con due punti di partenza, uno a Woelfling-les-Sarreguemines e l’altro a Wiesviller, un po’ più a sud, collegati da un piacevole sentiero.

Dopo aver attraversato il villaggio di Woelfling, ci si dirige verso la cappella di Saint-Hermès attraverso il Bois de Bliesbruck. La sua presenza è attestata almeno dal XVII secolo ed è tuttora un luogo di pellegrinaggio durante i mesi estivi. Lungo il percorso si percorre un lungo rettilineo, una strada ancestrale che conduceva da Sarreguemines a Bitche e che, nel XVIII secolo, faceva parte di un percorso strategico creato dal duca di Bombelles, governatore della città di Bitche, per collegare la città fortificata di Sarrelouis alla cittadella di Bitche.

In lontananza si possono già scorgere alcune grandi turbine eoliche nei campi circostanti. Avvicinandosi, si rimane colpiti dalla loro imponente struttura e ci si sente molto piccoli di fronte a loro.

La prossima tappa del tour vi porterà allo Schorwald, vicino a Tiefe Pfuhl. Diverse leggende circondano questo stagno. Tutte raccontano di un signore che scomparve qui con la sua carrozza dopo aver ordinato al cocchiere di investire un bambino che si trovava sulla strada. Il luogo conserva ancora oggi un’atmosfera particolare.

Si torna quindi verso Wiesviller, passando per i campi. Alcune turbine eoliche si stagliano ancora una volta nel paesaggio. Per cambiare ritmo, c’è un breve collegamento con il sentiero Au pied des Éoliennes prima di tornare al villaggio. E il cerchio si chiude!

– Percorso alternativo: È possibile seguire anche un secondo percorso più breve, Ai piedi delle Eolie (4,9 km). Quattro incroci con questo percorso permettono di prendere le deviazioni di vostra scelta, offrendo flessibilità e varietà alla vostra passeggiata.

– Collegamenti: 300 m tra i due percorsi a Woelfling-lès-Sarreguemines.

– Segnaletica: anello rosso

– Area geografica: Echappées vertes, ai piedi delle turbine eoliche

– Punto di partenza: Woelfling-lès-Sarreguemines > 1 impasse de la Mairie Mairie

Dos senderos se fusionan en parte para ofrecer dos circuitos de senderismo de 4,9 y 11,4 km en plena campiña lorena. Descubra este segundo sendero, La Chaussée de Bombelles , con dos puntos de partida, uno en Woelfling-les-Sarreguemines y el otro en Wiesviller, un poco más al sur, unidos por un agradable enlace.

Tras atravesar el pueblo de Woelfling, se dirigirá hacia la capilla de Saint-Hermès por el Bois de Bliesbruck. Su presencia está atestiguada desde al menos el siglo XVII, y sigue siendo un lugar de peregrinación durante los meses de verano. Por el camino, seguirá una larga línea recta, un camino ancestral que conducía de Sarreguemines a Bitche y que, en el siglo XVIII, formaba parte de una ruta estratégica establecida por el duque de Bombelles, gobernador de la ciudad de Bitche, para unir la ciudad fortificada de Sarrelouis con la ciudadela de Bitche.

A lo lejos, ya se divisan varios grandes aerogeneradores en los campos de los alrededores. Al acercarse a ellas, le impresionará su imponente estructura y se sentirá muy pequeño ante ellas.

La siguiente etapa de su recorrido le llevará al Schorwald, cerca de Tiefe Pfuhl. Varias leyendas rodean este estanque. Todas hablan de un señor que desapareció aquí con su carruaje tras ordenar a su cochero que atropellara a un niño que se encontraba en el camino. El lugar sigue teniendo una atmósfera especial.

A continuación, regrese hacia Wiesviller, atravesando los campos. Varios aerogeneradores vuelven a destacar en el paisaje. Para cambiar de ritmo, hay un breve enlace con el sendero Au pied des Éoliennes antes de regresar al pueblo. Y ya ha cerrado el círculo

– Itinerario alternativo: También puede realizar un segundo itinerario más corto, Al pie de las Eolias (4,9 km). Cuatro cruces con este itinerario le permitirán tomar los desvíos que desee, ofreciendo flexibilidad y variedad a su paseo.

– Conexiones: 300 m entre las dos rutas en Woelfling-lès-Sarreguemines.

– Señalización: anillo rojo

– Zona geográfica: Echappées vertes, al pie de las turbinas eólicas

– Punto de salida Woelfling-lès-Sarreguemines > 1 impasse de la Mairie Mairie

