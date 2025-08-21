Autour de Bleury Auneau-Bleury-Saint-Symphorien Eure-et-Loir
Autour de Bleury Auneau-Bleury-Saint-Symphorien Eure-et-Loir vendredi 1 mai 2026.
Autour de Bleury A pieds
Autour de Bleury rue de l’Eglise 28700 Auneau-Bleury-Saint-Symphorien Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
Durée : 160 Distance : 8000.0 Tarif :
L’église gothique Saint-Martin et ses peintures murales, un ancien manoir du XVème siècle abritant la mairie, le lavoir de Mireloche et le viaduc sont autant de curiosités à voir dans Bleury et ses environs.
https://randonnees.eurelien.fr/circuit/5e78ddecdb2a87.34373386/5eba72afacee3/autour-de-bleury
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Gothic church of Saint-Martin and its wall paintings, an old 15th century manor house housing the town hall, the Mireloche wash house and the viaduct are all sights to see in Bleury and its surroundings.
Deutsch :
Die gotische Kirche Saint-Martin mit ihren Wandmalereien, ein altes Herrenhaus aus dem 15. Jahrhundert, in dem das Rathaus untergebracht ist, das Waschhaus von Mireloche und das Viadukt sind nur einige der Sehenswürdigkeiten in Bleury und Umgebung.
Italiano :
La chiesa gotica di Saint-Martin con le sue pitture murali, l’antico maniero del XV secolo che ospita il municipio, il lavatoio di Mireloche e il viadotto sono tutti luoghi di interesse a Bleury e dintorni.
Español :
La iglesia gótica de Saint-Martin con sus pinturas murales, una antigua casa solariega del siglo XV que alberga el ayuntamiento, el lavadero de Mireloche y el viaducto son lugares de interés en Bleury y sus alrededores.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-02 par SIT Centre-Val de Loire