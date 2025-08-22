Sentier des grands marais d’Auneau Auneau-Bleury-Saint-Symphorien Eure-et-Loir

Sentier des grands marais d’Auneau A pieds

Sentier des grands marais d’Auneau Cossonville 28700 Auneau-Bleury-Saint-Symphorien Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Durée : 90 Distance : 2500.0 Tarif :

Prenez une journée bien chaude et vous serez en pleine forêt équatoriale, surtout si les cris du Pic noir ou du Loriot viennent ajouter une note d’exotisme ! Pensez à prendre vos bottes par temps humide. Sentier non balisé

https://randonnees.eurelien.fr/circuit/5e78ddecdb2a87.34373386/5ff82e0b34e55/sentier-des-grands-marais-dauneau

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This 11-hectare site along the Voise river is owned by the Conservatoire d’Espaces Naturels de la région Centre. Take a warm day and you’ll be in the middle of an equatorial forest, especially if the calls of the Black Woodpecker or the Oriole add an exotic touch! Unmarked trail

Deutsch :

Dieses 11 ha große Gebiet entlang des Flusses Voise ist Eigentum des Conservatoire d’Espaces Naturels de la Région Centre. Nehmen Sie sich einen warmen Tag und Sie werden sich mitten im Regenwald befinden, vor allem wenn die Rufe des Schwarzspechts oder des Pirols für eine exotische Note sorgen! Nic

Italiano :

Questo sito di 11 ettari, che costeggia il fiume Voise, è di proprietà del Conservatoire d’Espaces Naturels de la région Centre. In una giornata calda, vi troverete nel bel mezzo di una foresta equatoriale, soprattutto se i richiami del picchio nero o del rigogolo aggiungeranno un tocco esotico! Sen

Español :

Este paraje de 11 hectáreas, que bordea el río Voise, es propiedad del Conservatoire d’Espaces Naturels de la région Centre. Si el día es cálido, se encontrará en medio de un bosque ecuatorial, ¡sobre todo si las llamadas del pito negro o de la oropéndola añaden un toque exótico! Sendero sin señaliz

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-17 par SIT Centre-Val de Loire