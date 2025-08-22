AUTOUR DE HURES (COTATION ROUGE) Hures-la-Parade Lozère

AUTOUR DE HURES (COTATION ROUGE) VTT de descente Difficile

Durée : 180 Distance : 23000.0 Tarif :

Cet itinéraire sillonne la partie nue du causse Méjean, et croise l’enclos des chevaux de Przewalski. Un paysage de lande et de pelouse.

+33 4 66 45 01 14

English :

This route criss-crosses the bare plateau of the Causse Méjean, crossing the Przewalski paddock. A landscape of moor and lawn.

Deutsch :

Diese Route führt durch den kahlen Teil der Causse Méjean und kreuzt das Gehege der Przewalski-Pferde. Eine Landschaft aus Heide und Grasland.

Italiano :

Questo percorso attraversa il brullo altopiano calcareo della Causse Méjean, attraversando il recinto dei cavalli Przewalski. Un paesaggio di brughiera e prato.

Español :

Esta ruta atraviesa la meseta calcárea desnuda del Causse Méjean, cruzando el prado de caballos de Przewalski. Un paisaje de páramo y césped.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-15 par CDT Lozère