AUTOUR DE HURES (COTATION ROUGE) Hures-la-Parade Lozère

AUTOUR DE HURES (COTATION ROUGE) Hures 48150 Hures-la-Parade Lozère Occitanie
Durée : 180 Distance : 23000.0 Tarif :
Cet itinéraire sillonne la partie nue du causse Méjean, et croise l’enclos des chevaux de Przewalski. Un paysage de lande et de pelouse.
Difficile
+33 4 66 45 01 14
English :
This route criss-crosses the bare plateau of the Causse Méjean, crossing the Przewalski paddock. A landscape of moor and lawn.
Deutsch :
Diese Route führt durch den kahlen Teil der Causse Méjean und kreuzt das Gehege der Przewalski-Pferde. Eine Landschaft aus Heide und Grasland.
Italiano :
Questo percorso attraversa il brullo altopiano calcareo della Causse Méjean, attraversando il recinto dei cavalli Przewalski. Un paesaggio di brughiera e prato.
Español :
Esta ruta atraviesa la meseta calcárea desnuda del Causse Méjean, cruzando el prado de caballos de Przewalski. Un paisaje de páramo y césped.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-15 par CDT Lozère