FÊTE DU MOULIN DE LA BORIE

La Borie Hures-la-Parade Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 10:00:00

fin : 2026-06-21 18:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Les agriculteurs, meuniers, et boulangers de l’association de la Farine du Méjean organisent la troisième édition de la fête du Moulin de la Borie !

Les agriculteurs, meuniers, et boulangers de l’association de la Farine du Méjean organisent la troisième édition de la fête du Moulin de la Borie !

Au programme

– visite libre du moulin

– marché de producteurs et artisans

– restauration conviviale avec grillades sur place

– cuisson et vente de pains et gaufres, atelier pâtisserie

– expositions et présentations de nos métiers, balades en charrette, lectures

– buvette .

La Borie Hures-la-Parade 48150 Lozère Occitanie +33 6 28 19 19 34

English :

The farmers, millers and bakers of the Farine du Méjean association are organizing the third edition of the Moulin de la Borie festival!

German :

Die Landwirte, Müller und Bäcker der Association de la Farine du Méjean organisieren die dritte Ausgabe des Festes an der Moulin de la Borie!

Italiano :

Gli agricoltori, i mugnai e i panettieri dell’associazione Farine du Méjean organizzano la terza edizione della festa del Moulin de la Borie!

Espanol :

Los agricultores, molineros y panaderos de la asociación Farine du Méjean organizan la tercera edición de la fiesta del Moulin de la Borie

L’événement FÊTE DU MOULIN DE LA BORIE Hures-la-Parade a été mis à jour le 2025-09-02 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes