FÊTE DU MOULIN DE LA BORIE Hures-la-Parade

La Borie Hures-la-Parade Lozère
Les agriculteurs, meuniers, et boulangers de l’association de la Farine du Méjean organisent la troisième édition de la fête du Moulin de la Borie !
Au programme
– visite libre du moulin
– marché de producteurs et artisans
– restauration conviviale avec grillades sur place
– cuisson et vente de pains et gaufres, atelier pâtisserie
– expositions et présentations de nos métiers, balades en charrette, lectures
– buvette .
La Borie Hures-la-Parade 48150 Lozère Occitanie +33 6 28 19 19 34
English :
The farmers, millers and bakers of the Farine du Méjean association are organizing the third edition of the Moulin de la Borie festival!
German :
Die Landwirte, Müller und Bäcker der Association de la Farine du Méjean organisieren die dritte Ausgabe des Festes an der Moulin de la Borie!
Italiano :
Gli agricoltori, i mugnai e i panettieri dell’associazione Farine du Méjean organizzano la terza edizione della festa del Moulin de la Borie!
Espanol :
Los agricultores, molineros y panaderos de la asociación Farine du Méjean organizan la tercera edición de la fiesta del Moulin de la Borie
