VANNERIE Hyelzas Hures-la-Parade

Hures-la-Parade

VANNERIE

Hyelzas Ferme Caussenarde d’autrefois Hures-la-Parade Lozère

Tarif : 4 – 4 – 8 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Hubert, originaire du Causse Méjean, vous transmet son savoir-faire en vannerie.

Il vous accueillera tous les mercredis en juillet et août à 13h30. Animation comprise dans le tarif habituel de la visite en autonomie. Possibilité d’acheter un panier sur place.

En club depuis 10 ans, Hubert, originaire du Causse Méjean, a appris la vannerie. Ce savoir-faire, il le transmet aujourd’hui.

Que vous souhaitiez juste regarder, échanger avec lui ou carrément vous essayer à tresser, Hubert vous accueillera avec le sourire et une bonne humeur communicative tous les mercredis en juillet et août à 13h30.

Animation comprise dans le tarif habituel de la visite en autonomie. Règlement sur place (CB, espèces, chèque, ANCV)

Possibilité d’acheter un panier sur place. .

Hyelzas Ferme Caussenarde d’autrefois Hures-la-Parade 48150 Lozère Occitanie +33 4 66 45 65 25

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English :

Hubert, a native of the Causse Méjean, shares his basket-making skills with you.

He welcomes you every Wednesday in July and August at 1:30pm. This activity is included in the normal self-guided tour price. Basket available on site.

L’événement VANNERIE Hures-la-Parade a été mis à jour le 2026-04-28 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes