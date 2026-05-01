Hures-la-Parade

TAKH JOURNÉE PORTES OUVERTES

Le Villaret Hures-la-Parade Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

A vos agendas !

Le dimanche 31 mai, Takh organise ses portes ouvertes de 13h à 18h.

Au programme activités au jardin pédagogique, exposition et découvertes des lieux mais aussi de nouveautés !

Toutes les activités sont gratuites, vous pouvez pique niquer au niveau du clos juste avant, et Takh aura la possibilité de vous servir boisson ou café.

A vos agendas !

Le dimanche 31 mai, Takh organise ses portes ouvertes de 13h à 18h.

Au programme activités au jardin pédagogique, exposition et découvertes des lieux mais aussi de nouveautés !

Toutes les activités sont gratuites, si vous souhaitez pique niquer au niveau du clos juste avant, c’est possible et Takh aura la possibilité de vous servir boisson ou café.

Programme détaillé

De 13h à 17h30, toutes les 30 minutes animation au jardin pédagogique

Visite du laboratoire et découverte de l’ostéothèque en continu

Film sur la réintroduction des chevaux en Mongolie- en continu

Jeu Excréments de France et de Mongolie- en continu

14h et 16h visite du hameau du villaret restauré

L’équipe Takh est impatiente de tous vous rencontrer et faire vivre cette grande journée ! .

Le Villaret Hures-la-Parade 48150 Lozère Occitanie +33 4 66 45 04 63

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English :

Mark your calendars!

On Sunday May 31, Takh will be holding an open house from 1pm to 6pm.

On the program: activities in the educational garden, exhibitions and new discoveries!

All activities are free of charge, you can picnic in the enclosed area beforehand, and Takh will be happy to serve you a drink or coffee.

L’événement TAKH JOURNÉE PORTES OUVERTES Hures-la-Parade a été mis à jour le 2026-04-29 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes