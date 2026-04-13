Hures-la-Parade

CONTES AU PIED DU MOULIN

Hures-la-Parade Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 18:00:00

fin : 2026-07-30 22:00:00

Date(s) :

2026-07-02 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Tous les jeudis soirs en juillet août, rendez-vous au pied du Moulin à Vent de la Borie pour une soirée contes. A partir de 18h, visite guidée du Moulin, suivi d’un pique-nique et une balade autour du lieu pour finir par une soirée contée sous le ciel étoilé du Parc national des Cévennes. Pensez à regarder la météo en amont, et à apporter des vêtements chauds.

Tous les jeudis soirs en juillet août, rendez-vous au pied du Moulin à Vent de la Borie pour une soirée contes.

A partir de 18h, visite guidée du Moulin, suivi d’un pique-nique et une balade autour du lieu pour finir par une soirée contée sous le ciel étoilé du Parc national des Cévennes.

Pensez à regarder la météo en amont, et à apporter des vêtements chauds. .

Hures-la-Parade 48150 Lozère Occitanie +33 6 28 19 19 34

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English :

Every Thursday evening in July and August, meet at the foot of the Moulin à Vent de la Borie for an evening of storytelling. Starting at 6pm, a guided tour of the Moulin, followed by a picnic and a walk around the site, ending with a storytelling evening under the starry skies of the Cévennes National Park. Remember to check the weather forecast beforehand, and bring warm clothing.

L’événement CONTES AU PIED DU MOULIN Hures-la-Parade a été mis à jour le 2026-04-13 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes