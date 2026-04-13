CONTES AU PIED DU MOULIN Hures-la-Parade
CONTES AU PIED DU MOULIN Hures-la-Parade jeudi 2 juillet 2026.
Hures-la-Parade
CONTES AU PIED DU MOULIN
Hures-la-Parade Lozère
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 18:00:00
fin : 2026-07-30 22:00:00
Date(s) :
2026-07-02 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27
Tous les jeudis soirs en juillet août, rendez-vous au pied du Moulin à Vent de la Borie pour une soirée contes. A partir de 18h, visite guidée du Moulin, suivi d’un pique-nique et une balade autour du lieu pour finir par une soirée contée sous le ciel étoilé du Parc national des Cévennes. Pensez à regarder la météo en amont, et à apporter des vêtements chauds.
Tous les jeudis soirs en juillet août, rendez-vous au pied du Moulin à Vent de la Borie pour une soirée contes.
A partir de 18h, visite guidée du Moulin, suivi d’un pique-nique et une balade autour du lieu pour finir par une soirée contée sous le ciel étoilé du Parc national des Cévennes.
Pensez à regarder la météo en amont, et à apporter des vêtements chauds. .
Hures-la-Parade 48150 Lozère Occitanie +33 6 28 19 19 34
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English :
Every Thursday evening in July and August, meet at the foot of the Moulin à Vent de la Borie for an evening of storytelling. Starting at 6pm, a guided tour of the Moulin, followed by a picnic and a walk around the site, ending with a storytelling evening under the starry skies of the Cévennes National Park. Remember to check the weather forecast beforehand, and bring warm clothing.
L’événement CONTES AU PIED DU MOULIN Hures-la-Parade a été mis à jour le 2026-04-13 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes