PAIN À L’ANCIENNE Hyelzas Hures-la-Parade

Hures-la-Parade

PAIN À L’ANCIENNE

Hyelzas Ferme Caussenarde d’autrefois Hures-la-Parade Lozère

Tarif : 4 – 4 – 8 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

Jean-Baptiste, boulanger de formation, est présent tous les mardis en juillet et août. Suivant votre heure d’arrivée, vous pourrez l’aider à pétrir la pâte, à chauffer le four, à enfourner ou à sortir le pain. Animation comprise dans le tarif habituel de la visite en autonomie. Le pain sera vendu sur place par Jean-Baptiste, pas de paiement CB possible.

Tous les mardis en juillet et août, de 11h à 17h, Jean-Baptiste, boulanger de formation, aime travailler les farines et sortir des pains authentiques et goûtus. Avec les farines du Moulin à Vent de la Borie tout proche, notre four à bois ancien saura sublimer son travail et sortir un pain d’exception.

Suivant votre heure d’arrivée, vous pourrez l’aider à pétrir la pâte, à chauffer le four, à enfourner ou à sortir le pain. Dans tous les cas, il se fera un plaisir de discuter avec vous de son travail et de ses pains.

Vous pouvez venir toute la journée et alterner les moments de visite avec les étapes majeures de la fabrication du pain, ou bien sortir pour aller goûter les fromages de brebis à la Fromagerie le Fédou, manger une glace au lait de brebis au Glacier Armand et Marie, visiter l’atelier Keeha Céramiques ou les charcuteries de la Ferme de la Pastour’elle sur notre hameau de Hyelzas, et revenir acheter votre pain après cuisson.

Animation comprise dans le tarif habituel de la visite en autonomie. Règlement sur place (CB, espèces, chèque, ANCV).

Le pain sera vendu sur place par Jean-Baptiste, pas de paiement CB possible. .

Hyelzas Ferme Caussenarde d’autrefois Hures-la-Parade 48150 Lozère Occitanie +33 4 66 45 65 25

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English :

Jean-Baptiste, a trained baker, is on hand every Tuesday in July and August. Depending on your arrival time, you can help him knead the dough, heat the oven, put the bread in the oven or take it out. This activity is included in the normal self-guided tour price. Bread will be sold on site by Jean-Baptiste, but no credit card payment is accepted.

L’événement PAIN À L’ANCIENNE Hures-la-Parade a été mis à jour le 2026-04-28 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes