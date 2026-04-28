DU LABEUR À LA PAROLE, REGARD SUR LES FEMMES D’AUTREFOIS Hyelzas Hures-la-Parade
DU LABEUR À LA PAROLE, REGARD SUR LES FEMMES D’AUTREFOIS Hyelzas Hures-la-Parade lundi 15 juin 2026.
Hures-la-Parade
DU LABEUR À LA PAROLE, REGARD SUR LES FEMMES D’AUTREFOIS
Hyelzas Ferme Caussenarde d’autrefois Hures-la-Parade Lozère
Tarif : 10 – 10 – 13 EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-15
fin : 2026-06-15
Date(s) :
2026-06-15 2026-09-07
Hélène vous propose une immersion originale et enrichissante autour du travail des femmes autrefois. Tarif visite guidée réservation en ligne obligatoire.
A partir de 12 ans.
Lundi 15 juin et lundi 7 septembre à 9h30, Hélène vous propose une immersion originale et enrichissante autour du travail des femmes autrefois.
En parcourant les espaces de la ferme, elle mettra en lumière la place essentielle occupée par les femmes dans la vie rurale, souvent dans l’ombre mais pourtant indispensable au fonctionnement du foyer et de l’exploitation.
Une causerie autour d’un verre sera proposée à l’issue de la visite pour ouvrir le débat.
Tarif visite guidée réservation en ligne obligatoire.
A partir de 12 ans. .
Hyelzas Ferme Caussenarde d’autrefois Hures-la-Parade 48150 Lozère Occitanie +33 4 66 45 65 25
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Hélène offers you an original and enriching immersion into the work of women in bygone days. Price for guided tour online booking required.
Minimum age 12.
L’événement DU LABEUR À LA PAROLE, REGARD SUR LES FEMMES D’AUTREFOIS Hures-la-Parade a été mis à jour le 2026-04-28 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes
À voir aussi à Hures-la-Parade (Lozère)
- TAKH JOURNÉE PORTES OUVERTES Hures-la-Parade 31 mai 2026
- FÊTE DU MOULIN DE LA BORIE Hures-la-Parade 21 juin 2026
- CAUSERIE AUTOUR DU FILM BIR HAKEIM, LE MAQUIS DES PATRIOTES Hyelzas Hures-la-Parade 1 juillet 2026
- CONTES AU PIED DU MOULIN Hures-la-Parade 2 juillet 2026
- PAIN À L’ANCIENNE Hyelzas Hures-la-Parade 7 juillet 2026