DU LABEUR À LA PAROLE, REGARD SUR LES FEMMES D’AUTREFOIS Hyelzas Hures-la-Parade

Hures-la-Parade

DU LABEUR À LA PAROLE, REGARD SUR LES FEMMES D’AUTREFOIS

Hyelzas Ferme Caussenarde d’autrefois Hures-la-Parade Lozère

Tarif : 10 – 10 – 13 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-15

fin : 2026-06-15

Date(s) :

2026-06-15 2026-09-07

Hélène vous propose une immersion originale et enrichissante autour du travail des femmes autrefois. Tarif visite guidée réservation en ligne obligatoire.

A partir de 12 ans.

Lundi 15 juin et lundi 7 septembre à 9h30, Hélène vous propose une immersion originale et enrichissante autour du travail des femmes autrefois.

En parcourant les espaces de la ferme, elle mettra en lumière la place essentielle occupée par les femmes dans la vie rurale, souvent dans l’ombre mais pourtant indispensable au fonctionnement du foyer et de l’exploitation.

Une causerie autour d’un verre sera proposée à l’issue de la visite pour ouvrir le débat.

Tarif visite guidée réservation en ligne obligatoire.

A partir de 12 ans. .

Hyelzas Ferme Caussenarde d’autrefois Hures-la-Parade 48150 Lozère Occitanie +33 4 66 45 65 25

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English :

Hélène offers you an original and enriching immersion into the work of women in bygone days. Price for guided tour online booking required.

Minimum age 12.

L’événement DU LABEUR À LA PAROLE, REGARD SUR LES FEMMES D’AUTREFOIS Hures-la-Parade a été mis à jour le 2026-04-28 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes