CAUSERIE AUTOUR DU FILM BIR HAKEIM, LE MAQUIS DES PATRIOTES Hyelzas Hures-la-Parade

Hures-la-Parade

CAUSERIE AUTOUR DU FILM BIR HAKEIM, LE MAQUIS DES PATRIOTES

Hyelzas Ferme Caussenarde d’autrefois Hures-la-Parade Lozère

Tarif : 4 – 4 – 8 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Durant la seconde guerre mondiale, le Causse Méjean a vécu un épisode marquant.

Après avoir visionné ce court métrage en présence de Baptiste Ménage, le réalisateur, vous pourrez lui poser toutes vos questions. Déconseillé aux moins de 12 ans.

Animation comprise dans la tarif habituel de la visite. Inscription obligatoire par mail à helene@ferme-caussenarde.com

Durant la seconde guerre mondiale, le Causse Méjean a vécu un épisode marquant.

Tous les mercredis en juillet et août à 18h30 à la Ferme Caussenarde d’autrefois, après avoir visionné ce court métrage en présence de Baptiste Ménage, le réalisateur, vous pourrez lui poser toutes vos questions. Une boisson vous sera offerte pour clôturer ce moment.

Votre programme idéal

17h visite de la Ferme Caussenarde d’Autrefois en autonomie

18h30 visionnage du film et causerie

Déconseillé aux moins de 12 ans.

Animation comprise dans la tarif habituel de la visite. Règlement sur place (CB, espèces, chèque, ANCV)

Inscription obligatoire par mail à helene@ferme-caussenarde.com .

Hyelzas Ferme Caussenarde d’autrefois Hures-la-Parade 48150 Lozère Occitanie +33 4 66 45 65 25 helene@ferme-caussenarde.com

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English :

During the Second World War, the Causse Méjean witnessed an important episode.

After viewing this short film in the presence of director Baptiste Ménage, you can ask him any questions you may have. Not recommended for children under 12.

The visit includes an animation. Registration required by e-mail to helene@ferme-caussenarde.com

L’événement CAUSERIE AUTOUR DU FILM BIR HAKEIM, LE MAQUIS DES PATRIOTES Hures-la-Parade a été mis à jour le 2026-04-28 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes