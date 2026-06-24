UN ÉTÉ AVEC LE PARC AU CŒUR D’UN CHANTIER DE PIERRE SÈCHE SUR LE CAUSSE MÉJEAN Hures-la-Parade vendredi 21 août 2026.

Hures-la-Parade

UN ÉTÉ AVEC LE PARC AU CŒUR D’UN CHANTIER DE PIERRE SÈCHE SUR LE CAUSSE MÉJEAN

Hameau du Villaret Hures-la-Parade Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 09:00:00

fin : 2026-08-21 16:00:00

Date(s) :

2026-08-21

Une journée pour plonger dans le savoir-faire ancestral de la pierre sèche ! A l’heure qui vous convient et sans réservation, venez découvrir un chantier de restauration de muret, guidé par Laurent Vergely, formateur à l’Association des Artisans Batisseurs en Pierres Sèches (ABPS). Curieux ? Venez pour simplement observer… Motivé ? Vous pourrez passer à l’action et vous initier à la technique !

Une journée pour plonger dans le savoir-faire ancestral de la pierre sèche ! A l’heure qui vous convient et sans réservation, venez découvrir un chantier de restauration de muret, guidé par Laurent Vergely, formateur à l’Association des Artisans Batisseurs en Pierres Sèches (ABPS). Curieux ? Venez pour simplement observer… Motivé ? Vous pourrez passer à l’action et vous initier à la technique ! (Sur réservation, dans ce cas prévoir des chaussures adaptées et des gants.) Et pour aller plus loin, une visite guidée du hameau du Villaret restauré est proposé à 10h30 (durée 1h30) four à pain, ferme typique, aire à battre… .

Hameau du Villaret Hures-la-Parade 48150 Lozère Occitanie +33 4 66 45 01 14

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English :

A day to immerse yourself in the time-honored craft of dry stone walling! At a time that suits you and with no reservation required, come discover a low wall restoration project, guided by Laurent Vergely, an instructor with the Association of Dry Stone Masonry Artisans (ABPS). Curious? Come just to watch… Motivated? You can get hands-on and try your hand at the technique!

L’événement UN ÉTÉ AVEC LE PARC AU CŒUR D’UN CHANTIER DE PIERRE SÈCHE SUR LE CAUSSE MÉJEAN Hures-la-Parade a été mis à jour le 2026-06-24 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes