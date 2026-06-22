Hures-la-Parade

CONCERT SOUS ROCHE À LA GROTTE AVEN ARMAND

Hures-la-Parade Lozère

Tarif : 22 – 22 – 25 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 19:45:00

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10 2026-10-11

Un concert au cœur de la terre.

Concert sous roche · Here and Now

Walid Ben Selim & Marie-Marguerite Cano à la grotte Aven Armand

Pour la 4e année, Scènes Croisées de Lozère et l’Aven Armand vous invitent à vivre un moment rare un concert sous roche, dans l’écrin spectaculaire de la grotte Aven Armand.

Un concert au cœur de la terre.

Concert sous roche · Here and Now

Walid Ben Selim & Marie-Marguerite Cano à la grotte Aven Armand

Pour la 4e année, Scènes Croisées de Lozère et l’Aven Armand vous invitent à vivre un moment rare un concert sous roche, dans l’écrin spectaculaire de la grotte Aven Armand.

Avec Here and Now, la voix profonde de Walid Ben Selim rencontre la harpe lumineuse de Marie-Marguerite Cano. Ensemble, ils font résonner la poésie soufie, de Rumi à Darwich, dans un dialogue sensible entre langue arabe, musique et silence minéral.

Au centre de la terre, les mots, les cordes et les échos composent un voyage musical et poétique, entre souffle méditatif, puissance de la voix et douceur de la harpe.

Un rendez-vous exceptionnel à partager, entre beauté du lieu, puissance de la voix et douceur de la harpe.

Samedi 10 octobre 2026

Descente en funiculaire 19h45

Concert 20h30

Dimanche 11 octobre 2026

Descente en funiculaire 10h15

Concert 11h00

Durée 1h10

Tarifs 25 € / 22 €

Pas d’accès PMR

Restauration possible sur place au Spéléo Café.

Réservation obligatoire pour la restauration sur la billetterie en ligne de l’Aven Armand aven-armand.com

Infos & billetterie spectacle scenescroisees.fr

Renseignements 04 66 65 75 75 .

Hures-la-Parade 48150 Lozère Occitanie +33 4 66 65 75 75 contact@scenescroisees.fr

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English :

A concert in the heart of the earth.

Concert Under the Rock %B7 Here and Now

Walid Ben Selim & Marie-Marguerite Cano at the Aven Armand Cave

For the fourth year, Scènes Croisées de Lozère and Aven Armand invite you to experience a rare moment: a concert beneath the rock, in the spectacular setting of the Aven Armand cave.

L’événement CONCERT SOUS ROCHE À LA GROTTE AVEN ARMAND Hures-la-Parade a été mis à jour le 2026-06-22 par 48-CDT48