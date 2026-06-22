CONCERT SOUS ROCHE À LA GROTTE AVEN ARMAND Hures-la-Parade
CONCERT SOUS ROCHE À LA GROTTE AVEN ARMAND Hures-la-Parade samedi 10 octobre 2026.
Hures-la-Parade
CONCERT SOUS ROCHE À LA GROTTE AVEN ARMAND
Hures-la-Parade Lozère
Tarif : 22 – 22 – 25 EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 19:45:00
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10 2026-10-11
Un concert au cœur de la terre.
Concert sous roche · Here and Now
Walid Ben Selim & Marie-Marguerite Cano à la grotte Aven Armand
Pour la 4e année, Scènes Croisées de Lozère et l’Aven Armand vous invitent à vivre un moment rare un concert sous roche, dans l’écrin spectaculaire de la grotte Aven Armand.
Un concert au cœur de la terre.
Concert sous roche · Here and Now
Walid Ben Selim & Marie-Marguerite Cano à la grotte Aven Armand
Pour la 4e année, Scènes Croisées de Lozère et l’Aven Armand vous invitent à vivre un moment rare un concert sous roche, dans l’écrin spectaculaire de la grotte Aven Armand.
Avec Here and Now, la voix profonde de Walid Ben Selim rencontre la harpe lumineuse de Marie-Marguerite Cano. Ensemble, ils font résonner la poésie soufie, de Rumi à Darwich, dans un dialogue sensible entre langue arabe, musique et silence minéral.
Au centre de la terre, les mots, les cordes et les échos composent un voyage musical et poétique, entre souffle méditatif, puissance de la voix et douceur de la harpe.
Un rendez-vous exceptionnel à partager, entre beauté du lieu, puissance de la voix et douceur de la harpe.
Samedi 10 octobre 2026
Descente en funiculaire 19h45
Concert 20h30
Dimanche 11 octobre 2026
Descente en funiculaire 10h15
Concert 11h00
Durée 1h10
Tarifs 25 € / 22 €
Pas d’accès PMR
Restauration possible sur place au Spéléo Café.
Réservation obligatoire pour la restauration sur la billetterie en ligne de l’Aven Armand aven-armand.com
Infos & billetterie spectacle scenescroisees.fr
Renseignements 04 66 65 75 75 .
Hures-la-Parade 48150 Lozère Occitanie +33 4 66 65 75 75 contact@scenescroisees.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A concert in the heart of the earth.
Concert Under the Rock %B7 Here and Now
Walid Ben Selim & Marie-Marguerite Cano at the Aven Armand Cave
For the fourth year, Scènes Croisées de Lozère and Aven Armand invite you to experience a rare moment: a concert beneath the rock, in the spectacular setting of the Aven Armand cave.
L’événement CONCERT SOUS ROCHE À LA GROTTE AVEN ARMAND Hures-la-Parade a été mis à jour le 2026-06-22 par 48-CDT48
À voir aussi à Hures-la-Parade (Lozère)
- CAUSERIE AUTOUR DU FILM BIR HAKEIM, LE MAQUIS DES PATRIOTES Hyelzas Hures-la-Parade 1 juillet 2026
- CONTES AU PIED DU MOULIN Hures-la-Parade 2 juillet 2026
- PAIN À L’ANCIENNE Hyelzas Hures-la-Parade 7 juillet 2026
- VANNERIE Hyelzas Hures-la-Parade 8 juillet 2026
- CONTES POUR PETITS ET GRANDS Hyelzas Hures-la-Parade 9 juillet 2026